У Луцьку посеред білого дня пограбували жінку
Сьогодні, 11:06
Житель Черкаської області пограбував 27-річну лучанку.
Ввечері, 26 червня, до поліції звернулася 27-річна жителька Луцька, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Жінка повідомила, що за місцем роботи її пограбував невідомий чоловік. Зловмисник заволодів сумочкою, в якій знаходилися гроші та особисті речі потерпілої. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 1 тис. грн.
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 37-річного мешканця Черкаської області до цього злочину.
Наразі вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Ввечері, 26 червня, до поліції звернулася 27-річна жителька Луцька, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Жінка повідомила, що за місцем роботи її пограбував невідомий чоловік. Зловмисник заволодів сумочкою, в якій знаходилися гроші та особисті речі потерпілої. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 1 тис. грн.
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 37-річного мешканця Черкаської області до цього злочину.
Наразі вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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