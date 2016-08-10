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У Луцьку посеред білого дня пограбували жінку

У Луцьку посеред білого дня пограбували жінку
Житель Черкаської області пограбував 27-річну лучанку.

Ввечері, 26 червня, до поліції звернулася 27-річна жителька Луцька, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Жінка повідомила, що за місцем роботи її пограбував невідомий чоловік. Зловмисник заволодів сумочкою, в якій знаходилися гроші та особисті речі потерпілої. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 1 тис. грн.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 37-річного мешканця Черкаської області до цього злочину.

Наразі вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: грабіж, кримінал, поліція
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