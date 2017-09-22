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На Україну насуваються сильні дощі: синоптики попередили про негоду

На Україну насуваються сильні дощі: синоптики попередили про негоду
Погода в Україні завтра, 28 червня, буде дощовою.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

Так, за даними УкрГідрометцентру, 28 червня в Україні, крім Приазов'я, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями сильні дощі (вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та місцями Закарпатській областях дуже сильний дощ).

29 червня в Карпатському регіоні сильні дощі триватимуть.

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Теги: прогноз, погода, дощ, гроза
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