На Україну насуваються сильні дощі: синоптики попередили про негоду





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



Так, за даними УкрГідрометцентру, 28 червня в Україні, крім Приазов'я, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями сильні дощі (вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та місцями Закарпатській областях дуже сильний дощ).



29 червня в Карпатському регіоні сильні дощі триватимуть.

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