На Україну насуваються сильні дощі: синоптики попередили про негоду
Сьогодні, 15:50
Погода в Україні завтра, 28 червня, буде дощовою.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 28 червня в Україні, крім Приазов'я, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями сильні дощі (вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та місцями Закарпатській областях дуже сильний дощ).
29 червня в Карпатському регіоні сильні дощі триватимуть.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 28 червня в Україні, крім Приазов'я, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями сильні дощі (вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та місцями Закарпатській областях дуже сильний дощ).
29 червня в Карпатському регіоні сильні дощі триватимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 15:50