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28 червня на Волині: гортаючи календар

28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження у заслуженого працівника освіти Валентина Вірковського (на фото).

Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Григорій, Єфрем, Лазар та Михайло.

Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди і любові.

28 червня 1931 року на Установчому конгресі в Луцьку було створене Волинське українське об’єднання (ВУО).

Це була нова партія центристського спрямування, яка займалася розбудовою суспільних, культурних, освітніх, господарських релігійних установ у краї і була втіленням прагнення частини українських і польських діячів до порозуміння.

У цей день 1947 року у Луцьку відбувся перший випуск фельдшерсько-акушерської школи (зараз – Луцького медичного коледжу).

Сьогодні – День Конституції України. 28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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