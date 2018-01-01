Жорстока розправа: чоловік познущався над літньою парою заради тисячі гривень





У Московському районі Харкова злочинець підпалив будинок, щоб приховати сліди розправи над парою пенсіонерів, - про це повідомляє



Під час огляду місця події поліцейські знайшли 70-річну жінку з черепно-мозковою травмою та тіло 72-річного чоловіка з ножовими пораненнями.



Потерпіла розповіла, що до їхнього будинку вдерся невідомий чоловік. Він напав на неї – вдарив по голові, зв’язав та поклав до ванни. Потім він почав нишпорити у будинку і зрештою виніс 1 200 грн, продукти харчування та зник з місця події, підпаливши будинок.



Жінку госпіталізували, тіло її загиблого співмешканця доправили до моргу для встановлення причин смерті.



Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення. Слідчі кваліфікували подію за трьома статтями ККУ: ч.2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій).



Наразі триває досудове розслідування. Організовано необхідні заходи для встановлення причетної до злочину особи та її затримання.

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