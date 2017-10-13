Волинянку кинули на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 15:36
Жителька Володимира-Волинського перевела кошти за телевізор, якого так і не отримала.
26 червня до поліції звернулася жителька міста 41-річна Ольга Миколаївна, - пише Володимир Медіа.
Ще у квітні вона перевела кошти в сумі 9350 гривень за телевізор, який віднайшла в оголошенні на продаж в Інтернеті.
Проте й до сьогодні телевізор їй ніхто не прислав.
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26 червня до поліції звернулася жителька міста 41-річна Ольга Миколаївна, - пише Володимир Медіа.
Ще у квітні вона перевела кошти в сумі 9350 гривень за телевізор, який віднайшла в оголошенні на продаж в Інтернеті.
Проте й до сьогодні телевізор їй ніхто не прислав.
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