На Волині відбудеться Кубок України із мотокросу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:38
Поблизу Володимира-Волинського мотогонщики змагатимуться за Кубок України з мотокросу.
Перегони відбудуться вже цієї неділі, 1 липня, - інформує БУГ.
Мотокрос — вид змагань з мотоциклетного спорту, гонки на мотоциклах по бездоріжжю на спеціально підготовлених трасах. Тож на Волині спеціально для змагань оновили існуючу трасу, загальна протяжність якої становить 1,6 кілометрів. Як наголосили організатори – це одна з найкращих трас в Західній Україні.
Розпочнеться турнір об 11 годині в районі вулиці Наталії Ужвій на території колишнього радгоспу «Волинський».
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Перегони відбудуться вже цієї неділі, 1 липня, - інформує БУГ.
Мотокрос — вид змагань з мотоциклетного спорту, гонки на мотоциклах по бездоріжжю на спеціально підготовлених трасах. Тож на Волині спеціально для змагань оновили існуючу трасу, загальна протяжність якої становить 1,6 кілометрів. Як наголосили організатори – це одна з найкращих трас в Західній Україні.
Розпочнеться турнір об 11 годині в районі вулиці Наталії Ужвій на території колишнього радгоспу «Волинський».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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