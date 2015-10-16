На Волині відбудеться Кубок України із мотокросу. ВІДЕО





Перегони відбудуться вже цієї неділі, 1 липня, - інформує



Мотокрос — вид змагань з мотоциклетного спорту, гонки на мотоциклах по бездоріжжю на спеціально підготовлених трасах. Тож на Волині спеціально для змагань оновили існуючу трасу, загальна протяжність якої становить 1,6 кілометрів. Як наголосили організатори – це одна з найкращих трас в Західній Україні.



Розпочнеться турнір об 11 годині в районі вулиці Наталії Ужвій на території колишнього радгоспу «Волинський».





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