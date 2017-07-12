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Скільки коштує навчання у луцькому «політесі»

Скільки коштує навчання у луцькому «політесі»
У Луцькому національному технічному університеті повідомли вартість за навчання у 2018 році.

Документ оприлюднили на офіційному сайті вишу. Порівняно з 2017 роком, ціни на навчання трохи зросли, - пише Конкурент.

Отож, навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра буде коштувати (ціна за рік):

1. Факультет обліку і фінансів:

денна форма навчання – від 13 500 до 16 500 грн (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 8 100 до 11 100 грн (залежно від спеціальностей)

2. Факультет бізнесу:

денна форма навчання – від 14 900 до 15 500 (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – 9 300 грн

3. Машинобудівний факультет:

денна форма навчання – від 13 500 до 14 500 грн (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 8 100 до 8 700 грн (залежно від спеціальностей)

4. Комп'ютерних наук і інформаційниї технологій:

денна форма навчання – від 13 500 грн до 15 500 грн (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 8 100 до 9 300 грн (залежно від спеціальностей)

5. Технологічний факультет:

денна форма навчання – 13 500
заочна форма навчання – 8 100

6. Факультет будівництва і дизайну:

денна форма навчання – від 13 500 до 18 500 грн (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 8 100 до 10 800 грн (залежно від спеціальностей)

7. Екології та приладо-енергетичних систем:

денна форма навчання – від 13 500 до 15 500 (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 8 100 до 10 400 грн (залежно від спеціальностей).

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра буде коштувати (ціна за рік):

1. Факультет обліку і фінансів:

денна форма навчання – 18 500 грн
заочна форма навчання – 12 400 грн

2. Факультет бізнесу:

денна форма навчання – від 17 500 до 18 500 грн
заочна форма навчання – від 11 800 до 12 400 грн

3. Машинобудівний факультет:

денна форма навчання – від 17 500 грн до 18 500 грн (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 11 800 грн до 12 400 грн (залежно від спеціальностей)

4. Комп'ютерних наук і інформаційних технологій:

денна форма навчання – від 17 500 до 18 500 грн (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 11 800 грн до 12 400 грн (залежно від спеціальностей)

5. Технологічний факультет:

денна форма навчання – 17 500 грн
заочна форма навчання – 11 800 грн

6. Факультет будівництва і дизайну:

денна форма навчання – від 17 500 до 20 500 грн (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 11 800 до 13 500 грн (залежно від спеціальностей)

7. Екології та приладо-енергетичних систем:

денна форма навчання – від 17 500 до 18 500 грн (залежно від спеціальностей)
заочна форма навчання – від 11 800 до 12 400 грн (залежно від спеціальностей).

Ознайомитися детальніше із вартістю освітніх послуг можна ТУТ.

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Теги: ЛНТУ, навчання, вартість
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Коментарі 1
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а хто дасть знання? Там же викладачі повний нуль у предметі!
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