Скільки коштує навчання у луцькому «політесі»





Документ оприлюднили на офіційному сайті вишу. Порівняно з 2017 роком, ціни на навчання трохи зросли, - пише



Отож, навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра буде коштувати (ціна за рік):



1. Факультет обліку і фінансів:



денна форма навчання – від 13 500 до 16 500 грн (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 8 100 до 11 100 грн (залежно від спеціальностей)



2. Факультет бізнесу:



денна форма навчання – від 14 900 до 15 500 (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – 9 300 грн



3. Машинобудівний факультет:



денна форма навчання – від 13 500 до 14 500 грн (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 8 100 до 8 700 грн (залежно від спеціальностей)



4. Комп'ютерних наук і інформаційниї технологій:



денна форма навчання – від 13 500 грн до 15 500 грн (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 8 100 до 9 300 грн (залежно від спеціальностей)



5. Технологічний факультет:



денна форма навчання – 13 500

заочна форма навчання – 8 100



6. Факультет будівництва і дизайну:



денна форма навчання – від 13 500 до 18 500 грн (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 8 100 до 10 800 грн (залежно від спеціальностей)



7. Екології та приладо-енергетичних систем:



денна форма навчання – від 13 500 до 15 500 (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 8 100 до 10 400 грн (залежно від спеціальностей).



Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра буде коштувати (ціна за рік):



1. Факультет обліку і фінансів:



денна форма навчання – 18 500 грн

заочна форма навчання – 12 400 грн



2. Факультет бізнесу:



денна форма навчання – від 17 500 до 18 500 грн

заочна форма навчання – від 11 800 до 12 400 грн



3. Машинобудівний факультет:



денна форма навчання – від 17 500 грн до 18 500 грн (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 11 800 грн до 12 400 грн (залежно від спеціальностей)



4. Комп'ютерних наук і інформаційних технологій:



денна форма навчання – від 17 500 до 18 500 грн (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 11 800 грн до 12 400 грн (залежно від спеціальностей)



5. Технологічний факультет:



денна форма навчання – 17 500 грн

заочна форма навчання – 11 800 грн



6. Факультет будівництва і дизайну:



денна форма навчання – від 17 500 до 20 500 грн (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 11 800 до 13 500 грн (залежно від спеціальностей)



7. Екології та приладо-енергетичних систем:



денна форма навчання – від 17 500 до 18 500 грн (залежно від спеціальностей)

заочна форма навчання – від 11 800 до 12 400 грн (залежно від спеціальностей).



Ознайомитися детальніше із вартістю освітніх послуг можна ТУТ.

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