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У «Промені» діє «Супер літній табір»*

У «Промені» діє «Супер літній табір»*
У розважальному центрі «Промінь» діє «Супер літній табір».

Зміна триває 5 днів з понеділка по пятницю, з 9:00 до 18:00.

У програмі:

- 3-х разове харчування;
- творчі та кулінарні майстер-класи;
- фейс-арти;
- манікюр для дівчаток;
- боулінг;
- перегляд кіно та мультфільмів;
- прогулянки на свіжому повітрі;
- дискотеки;
- анімаційні програми;
- квести;
- ігри на здруження;
- розваги в лабіринтах та на ігрових автоматах.

Та ще багато всього цікавого та яскравого!

Зміна триває 5 днів з 9:00 до 18:00.

За деталями та реєстрації звертайтесь за номером: +380 (66) 755 07 57.

Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг»​, 2-й поверх РЦ «Промінь».
У «Промені» діє «Супер літній табір»*
У «Промені» діє «Супер літній табір»*
У «Промені» діє «Супер літній табір»*
У «Промені» діє «Супер літній табір»*
У «Промені» діє «Супер літній табір»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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