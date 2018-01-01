У «Промені» діє «Супер літній табір»*
Сьогодні, 10:13
У розважальному центрі «Промінь» діє «Супер літній табір».
Зміна триває 5 днів з понеділка по пятницю, з 9:00 до 18:00.
У програмі:
- 3-х разове харчування;
- творчі та кулінарні майстер-класи;
- фейс-арти;
- манікюр для дівчаток;
- боулінг;
- перегляд кіно та мультфільмів;
- прогулянки на свіжому повітрі;
- дискотеки;
- анімаційні програми;
- квести;
- ігри на здруження;
- розваги в лабіринтах та на ігрових автоматах.
Та ще багато всього цікавого та яскравого!
Зміна триває 5 днів з 9:00 до 18:00.
За деталями та реєстрації звертайтесь за номером: +380 (66) 755 07 57.
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», 2-й поверх РЦ «Промінь».
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Зміна триває 5 днів з понеділка по пятницю, з 9:00 до 18:00.
У програмі:
- 3-х разове харчування;
- творчі та кулінарні майстер-класи;
- фейс-арти;
- манікюр для дівчаток;
- боулінг;
- перегляд кіно та мультфільмів;
- прогулянки на свіжому повітрі;
- дискотеки;
- анімаційні програми;
- квести;
- ігри на здруження;
- розваги в лабіринтах та на ігрових автоматах.
Та ще багато всього цікавого та яскравого!
Зміна триває 5 днів з 9:00 до 18:00.
За деталями та реєстрації звертайтесь за номером: +380 (66) 755 07 57.
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг», 2-й поверх РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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