У «Промені» діє «Супер літній табір»*

У розважальному центрі «Промінь» діє «Супер літній табір».Зміна триває 5 днів з понеділка по пятницю, з 9:00 до 18:00.У програмі:- 3-х разове харчування;- творчі та кулінарні майстер-класи;- фейс-арти;- манікюр для дівчаток;- боулінг;- перегляд кіно та мультфільмів;- прогулянки на свіжому повітрі;- дискотеки;- анімаційні програми;- квести;- ігри на здруження;- розваги в лабіринтах та на ігрових автоматах.Та ще багато всього цікавого та яскравого!Зміна триває 5 днів з 9:00 до 18:00.За деталями та реєстрації звертайтесь за номером: +380 (66) 755 07 57.Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг»​, 2-й поверх РЦ «Промінь».