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Хотів погуляти: лучанин зламав носа своїй дружині. ФОТО

Хотів погуляти: лучанин зламав носа своїй дружині. ФОТО
Лучанин побив власну дружину через те, що не пускала його з дому.

Інцидент трапився 22 червня, на проспекті Соборності, - пише інтернет-видання Волинь24.

До 39-річного лучанина прийшов у гості товариш, який повернувся із заробітків у Польщі. Зустріч відсвяткували і вирішили піти прогулятися.

Спроби дружини зупинити компанію чоловік сприйняв агресивно. Спершу вдарив жінку ще на кухні, а коли та взялася доганяти у під'їзді - завдав ще одного удару, цього разу - ногою.

У результаті, в 30-річної жінки - зламаний ніс і підозра на струс головного мозку.

Перервати «прогулянку» не вдалося навіть працівникам поліції. Коли вони приїхали на місце події, чоловіка вже не було. В телефонній розмові він відмовився терміново повертатися додому і сказав, що прийде лише через дві години.

Як розповіла потерпіла, чоловік не зловживає алкоголем, проте має запальний характер і вже не вперше піднімає на неї руку.
Хотів погуляти: лучанин зламав носа своїй дружині. ФОТО
Хотів погуляти: лучанин зламав носа своїй дружині. ФОТО

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Теги: побиття, Луцьк, інцидент, скандал
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