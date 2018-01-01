Хотів погуляти: лучанин зламав носа своїй дружині. ФОТО
Сьогодні, 13:28
Лучанин побив власну дружину через те, що не пускала його з дому.
Інцидент трапився 22 червня, на проспекті Соборності, - пише інтернет-видання Волинь24.
До 39-річного лучанина прийшов у гості товариш, який повернувся із заробітків у Польщі. Зустріч відсвяткували і вирішили піти прогулятися.
Спроби дружини зупинити компанію чоловік сприйняв агресивно. Спершу вдарив жінку ще на кухні, а коли та взялася доганяти у під'їзді - завдав ще одного удару, цього разу - ногою.
У результаті, в 30-річної жінки - зламаний ніс і підозра на струс головного мозку.
Перервати «прогулянку» не вдалося навіть працівникам поліції. Коли вони приїхали на місце події, чоловіка вже не було. В телефонній розмові він відмовився терміново повертатися додому і сказав, що прийде лише через дві години.
Як розповіла потерпіла, чоловік не зловживає алкоголем, проте має запальний характер і вже не вперше піднімає на неї руку.
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Інцидент трапився 22 червня, на проспекті Соборності, - пише інтернет-видання Волинь24.
До 39-річного лучанина прийшов у гості товариш, який повернувся із заробітків у Польщі. Зустріч відсвяткували і вирішили піти прогулятися.
Спроби дружини зупинити компанію чоловік сприйняв агресивно. Спершу вдарив жінку ще на кухні, а коли та взялася доганяти у під'їзді - завдав ще одного удару, цього разу - ногою.
У результаті, в 30-річної жінки - зламаний ніс і підозра на струс головного мозку.
Перервати «прогулянку» не вдалося навіть працівникам поліції. Коли вони приїхали на місце події, чоловіка вже не було. В телефонній розмові він відмовився терміново повертатися додому і сказав, що прийде лише через дві години.
Як розповіла потерпіла, чоловік не зловживає алкоголем, проте має запальний характер і вже не вперше піднімає на неї руку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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