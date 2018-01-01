Ходить, їсть і «врєднічає»: онкохворому хлопчику з Волині стало краще після операції. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Онкохворому волинянину Роману Гальчику покращало після операції. Дитина самостійно ходить, їсть та сміється.
Про це повідомили на сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя».
«Другий день після операції, і повірте, це не те що було до. Ми їмо, ходимо, співаємо, вреднічаємо, сміємось. Щастя моє, радість моя, мій герой!» - пише мама Романа, Світлана Гальчик.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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Про це повідомили на сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя».
«Другий день після операції, і повірте, це не те що було до. Ми їмо, ходимо, співаємо, вреднічаємо, сміємось. Щастя моє, радість моя, мій герой!» - пише мама Романа, Світлана Гальчик.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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