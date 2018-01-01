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Ходить, їсть і «врєднічає»: онкохворому хлопчику з Волині стало краще після операції. ФОТО

Ходить, їсть і «врєднічає»: онкохворому хлопчику з Волині стало краще після операції. ФОТО
Онкохворому волинянину Роману Гальчику покращало після операції. Дитина самостійно ходить, їсть та сміється.

Про це повідомили на сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя».

«Другий день після операції, і повірте, це не те що було до. Ми їмо, ходимо, співаємо, вреднічаємо, сміємось. Щастя моє, радість моя, мій герой!» - пише мама Романа, Світлана Гальчик.

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Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
Ходить, їсть і «врєднічає»: онкохворому хлопчику з Волині стало краще після операції. ФОТО

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Теги: Роман Гальчик, онко, лікування, Стамбул, хвороба, битва за життя
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