Ходить, їсть і «врєднічає»: онкохворому хлопчику з Волині стало краще після операції. ФОТО

Онкохворому волинянинупокращало після операції. Дитина самостійно ходить, їсть та сміється.Про це повідомили на сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя».«Другий день після операції, і повірте, це не те що було до. Ми їмо, ходимо, співаємо, вреднічаємо, сміємось. Щастя моє, радість моя, мій герой!» - пише мама Романа,Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).