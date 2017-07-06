У Ковелі відкрили центральну сцену. ФОТО





Її розпочали зводили ще близько двох років, із жовтня 2016. За цей час на будівництво культурного об’єкту витратили з міського бюджету близько чотирьох з половиною мільйона гривень. Кілька разів офіційне відкриття переносили, оскільки будівельники не вкладалися у строки здачі в експлуатацію. І лише тепер центральна сцена міста готова до використання, - пише



На урочисту церемонію з нагоди Дня Ковеля та відкриття паркової сцени до міста приїхали голова Волинської ОДА Олександр Савченко та народний депутат України Степан Івахів. Але спершу з вітальним словом звернувся мер Ковеля Олег Кіндер.



Він побажав громаді подальшого процвітання, а голова ОДА порадів, що місту й надалі щастить з його керівництвом та народними обранцями, які представляли і нині відстоюють інтереси мешканців 21 округу у стінах Верховної Ради.



Підтримав слова губернатора і Степан Івахів. Зокрема, він мовив: «Я хочу сказати вам, що місто міняється, міняється правильно. Без перебільшення я скажу, що це заслуга мерії на чолі з Олегом Олексійовичем. Бачимо недоліки, критикуємо, але завжди тішимося, коли перерізаємо нові стрічки, а їх за останні роки в місті Ковель було перерізано надзвичайно багато».



Також народний обранець пригадав, як ще два роки тому він стояв на старій сцені і все непокоївся за її хиткий технічний стан. А тепер бачить гарну ошатну будову. Щоправда, з одним недоліком – відсутній навіс над глядацьким майданчиком.



«Я пам’ятаю, як стояв на тій сцені і хвилювався, щоб дах не впав на голову. І дощ, сьогодні скажу, це нам підказка – керівникам, що не тільки ми маємо стояти сховані, а й люди мають бути під навісом. Ми знали, грошей не хватило. Будимо шукати і зробимо», - пообіцяв Степан Івахів.



Також ту планують цього дня провести церемонію нагородження переможців конкурсу «Кращий…», після якої своє мистецтво музики даруватиме державний академічний Волинський народний хор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогорічна ювілейна річниця Дня народження Ковеля – 500-річчя надання йому Магдебурзького права - ознаменувалася пам’ятною подією в житті громади – відкриттям нової паркової сцени.Її розпочали зводили ще близько двох років, із жовтня 2016. За цей час на будівництво культурного об’єкту витратили з міського бюджету близько чотирьох з половиною мільйона гривень. Кілька разів офіційне відкриття переносили, оскільки будівельники не вкладалися у строки здачі в експлуатацію. І лише тепер центральна сцена міста готова до використання, - пише Про Ковель На урочисту церемонію з нагоди Дня Ковеля та відкриття паркової сцени до міста приїхали голова Волинської ОДАта народний депутат України. Але спершу з вітальним словом звернувся мер КовеляВін побажав громаді подальшого процвітання, а голова ОДА порадів, що місту й надалі щастить з його керівництвом та народними обранцями, які представляли і нині відстоюють інтереси мешканців 21 округу у стінах Верховної Ради.Підтримав слова губернатора і Степан Івахів. Зокрема, він мовив: «Я хочу сказати вам, що місто міняється, міняється правильно. Без перебільшення я скажу, що це заслуга мерії на чолі з Олегом Олексійовичем. Бачимо недоліки, критикуємо, але завжди тішимося, коли перерізаємо нові стрічки, а їх за останні роки в місті Ковель було перерізано надзвичайно багато».Також народний обранець пригадав, як ще два роки тому він стояв на старій сцені і все непокоївся за її хиткий технічний стан. А тепер бачить гарну ошатну будову. Щоправда, з одним недоліком – відсутній навіс над глядацьким майданчиком.«Я пам’ятаю, як стояв на тій сцені і хвилювався, щоб дах не впав на голову. І дощ, сьогодні скажу, це нам підказка – керівникам, що не тільки ми маємо стояти сховані, а й люди мають бути під навісом. Ми знали, грошей не хватило. Будимо шукати і зробимо», - пообіцяв Степан Івахів.Також ту планують цього дня провести церемонію нагородження переможців конкурсу «Кращий…», після якої своє мистецтво музики даруватиме державний академічний Волинський народний хор.

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