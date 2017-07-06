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У Ковелі відкрили центральну сцену. ФОТО

У Ковелі відкрили центральну сцену. ФОТО
Цьогорічна ювілейна річниця Дня народження Ковеля – 500-річчя надання йому Магдебурзького права - ознаменувалася пам’ятною подією в житті громади – відкриттям нової паркової сцени.

Її розпочали зводили ще близько двох років, із жовтня 2016. За цей час на будівництво культурного об’єкту витратили з міського бюджету близько чотирьох з половиною мільйона гривень. Кілька разів офіційне відкриття переносили, оскільки будівельники не вкладалися у строки здачі в експлуатацію. І лише тепер центральна сцена міста готова до використання, - пише Про Ковель.

На урочисту церемонію з нагоди Дня Ковеля та відкриття паркової сцени до міста приїхали голова Волинської ОДА Олександр Савченко та народний депутат України Степан Івахів. Але спершу з вітальним словом звернувся мер Ковеля Олег Кіндер.

Він побажав громаді подальшого процвітання, а голова ОДА порадів, що місту й надалі щастить з його керівництвом та народними обранцями, які представляли і нині відстоюють інтереси мешканців 21 округу у стінах Верховної Ради.

Підтримав слова губернатора і Степан Івахів. Зокрема, він мовив: «Я хочу сказати вам, що місто міняється, міняється правильно. Без перебільшення я скажу, що це заслуга мерії на чолі з Олегом Олексійовичем. Бачимо недоліки, критикуємо, але завжди тішимося, коли перерізаємо нові стрічки, а їх за останні роки в місті Ковель було перерізано надзвичайно багато».

Також народний обранець пригадав, як ще два роки тому він стояв на старій сцені і все непокоївся за її хиткий технічний стан. А тепер бачить гарну ошатну будову. Щоправда, з одним недоліком – відсутній навіс над глядацьким майданчиком.

«Я пам’ятаю, як стояв на тій сцені і хвилювався, щоб дах не впав на голову. І дощ, сьогодні скажу, це нам підказка – керівникам, що не тільки ми маємо стояти сховані, а й люди мають бути під навісом. Ми знали, грошей не хватило. Будимо шукати і зробимо», - пообіцяв Степан Івахів.

Також ту планують цього дня провести церемонію нагородження переможців конкурсу «Кращий…», після якої своє мистецтво музики даруватиме державний академічний Волинський народний хор.

У Ковелі відкрили центральну сцену. ФОТО

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Теги: Ковель, День міста, концерт
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