На Світязі виступить секс-символ української естради
Сьогодні, 14:57
З нагоди дня села Світязь відбудеться виступ українського співака Романа Скорпіона.
Концерт виконавця відбудеться в рамках декількаденного святкування Дня села Світязь, - пише Район. Шацьк.
Роман Скорпіон відомий хітами «Мамо, я закохався», «Біле плаття, біла фата», «Поцілую».
Виступ Романа Скорпіона відбудеться 14 липня на центральному пляжі Світязя.
Початок о 22.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Концерт виконавця відбудеться в рамках декількаденного святкування Дня села Світязь, - пише Район. Шацьк.
Роман Скорпіон відомий хітами «Мамо, я закохався», «Біле плаття, біла фата», «Поцілую».
Виступ Романа Скорпіона відбудеться 14 липня на центральному пляжі Світязя.
Початок о 22.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Хто це бля...
Останні новини
Волинські гірники «забарикадувалися» під землею
Сьогодні, 15:33
На Київщині у річці втопились двоє хлопчиків
Сьогодні, 15:14
На Світязі виступить секс-символ української естради
Сьогодні, 14:57
У Луцьку можуть зрости тарифи на вивіз сміття
Сьогодні, 14:45