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На Світязі виступить секс-символ української естради

На Світязі виступить секс-символ української естради
З нагоди дня села Світязь відбудеться виступ українського співака Романа Скорпіона.

Концерт виконавця відбудеться в рамках декількаденного святкування Дня села Світязь, - пише Район. Шацьк.

Роман Скорпіон відомий хітами «Мамо, я закохався», «Біле плаття, біла фата», «Поцілую».

Виступ Романа Скорпіона відбудеться 14 липня на центральному пляжі Світязя.

Початок о 22.00.



На Світязі виступить секс-символ української естради

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Теги: день села, Світязь, Роман Скорпіон, анонс
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