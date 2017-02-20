На Світязі виступить секс-символ української естради

Романа Скорпіона.



Концерт виконавця відбудеться в рамках декількаденного святкування Дня села Світязь, - пише



Роман Скорпіон відомий хітами «Мамо, я закохався», «Біле плаття, біла фата», «Поцілую».



Виступ Романа Скорпіона відбудеться 14 липня на центральному пляжі Світязя.



Початок о 22.00.









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