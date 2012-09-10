У Ковелі під час застілля зарізали чоловіка

У Ковелі під час сварки місцевий житель зарізав 65-річного жителя Турійського району.Подія трапилася у передобідню пору в суботу, 30 червня, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Виявилося, під час застілля, між 31-річним господарем квартири та його 65-річним гостем виникла суперечка. Під час конфлікту ковельчанин наніс смертельний удар кухонним ножем своєму опоненту.Від отриманих травм 65-річний житель Турійського району помер на місці.Поліція затримала зловмисника в порядку статті 208 КПК України. Слідчі оголосили правопорушнику про підозру в скоєнні умисного вбивства.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.