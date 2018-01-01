Опублікували відео з дрег-рейсингу у Луцьку
Сьогодні, 16:45
У Луцьку відбулися змагання з дрег-рейсингу.
Нагадаємо, унікальне для Луцька дійство відбулося 24 червня.
За словами пілотів, глядачів та організаторів, цей захід став найяскравішим в Україні за останні 6 років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рвана гума і тисячі кінських сил: вперше у Луцьку — змагання з дрег-рейсингу
Тож пропонуємо переглянути коротке відео-флешбек до цього заходу:
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Нагадаємо, унікальне для Луцька дійство відбулося 24 червня.
За словами пілотів, глядачів та організаторів, цей захід став найяскравішим в Україні за останні 6 років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рвана гума і тисячі кінських сил: вперше у Луцьку — змагання з дрег-рейсингу
Тож пропонуємо переглянути коротке відео-флешбек до цього заходу:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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