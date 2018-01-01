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Опублікували відео з дрег-рейсингу у Луцьку

Опублікували відео з дрег-рейсингу у Луцьку
У Луцьку відбулися змагання з дрег-рейсингу.

Нагадаємо, унікальне для Луцька дійство відбулося 24 червня.

За словами пілотів, глядачів та організаторів, цей захід став найяскравішим в Україні за останні 6 років.

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Тож пропонуємо переглянути коротке відео-флешбек до цього заходу:


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Теги: дрег-рейсинг, Луцьк, змагання, гонки
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