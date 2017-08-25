З подяками та тортом: луцький ЦНАП відсвяткував «День народження»

У луцькому ЦНАПІ святкували 5-ти річчя відкриття – за цей час в установі надали послуги понад мільйону людей.Урочистості відбулися 2 липня.У цей день працівники установи одягнули корпоративні вишиванки, а на гостей чекали сюрпризи та приємні подарунки. Також діяла фотосушка та фотозона, де залюбки знімкувалися і відвідувачі, і працівники.Щоденно ЦНАП відвідують 700 - 1500 людей, а за 5 років тут обслужили понад 1, 18 млн людей. Директор ЦНАПУтакож розповіла, що сюди їдуть клієнти з усієї країни.«Починали ми майже з 200 послуг, а на сьогодні вже надаємо 353 послуги. На сьогодні навіть крім послуг виконавчих органів міської ради, центральних орані виконавчої влади, до нас заходять послуги пенсійного фонду, державного фонду соціального страхування від нещасних випадків. От, ви бачите, при вході навіть «Водоканал» поставив свою скриньку для того, щоб відвідувачі могли передати показники лічильників води», - зауважила директор ЦНАПу.Таким чином, тут люди можуть тут отримати цілий спектр послуг від різних служб.На початку зустрічі Карп’як зауважила, що високих результатів не вдалося б досягти без дружньої команди. Тому їй приємно, що сьогодні є нагода відзначити колег.Виконувач обов’язків міського головипісля вручення подяк зауважив що луцький ЦНАП - один із найкращих в Україні.«Після того, як був створений ЦНАП у людей все менше і менше стало виникати проблем – ці проблеми вирішуються тут, вашим високим професіоналізмом, уважністю, самоорганізацією цього процесу. Ми самі відчули, що знімається багато питань – людина не ходить і не шукає, куди здати документи, до кого звернутися, як звернутися. Вона приходить в ЦНАП, і тут її зустрічають милі дівчата, які завжди підкажуть, до кого звернутися, беруть документи і все оформляють», - додав Пустовіт. Він пригадав, як був у заступника Мінрегіонбудуі чув від нього дуже гарні оцінки про луцький ЦНАП. Тож він побажав працівникам натхнення у роботі та ще вищих результатів.Опісля хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей, які бли ініціаторами втілення проекту - покійних екс-мерата екс-губернатора. Керуючий справами Волинської ОДАтакож вручив подяку очільниці ЦНАПу та подякував й іншим працівникам за сумлінну роботу.«За високими словами знаходиться дуже велика, клопітка, щоденна праця кожного з вас. І сьогоднішнє святкування, яке через службові потреби теж затрималося, є свідченням того, що та робота, якою ви займаєтеся, є дуже важливою і для міста, і для області…. Я пам’ятаю, скільки зусиль було прикладено, щоб його відкрити, і мені дуже приємно бачити тут нові обличчя працівників, яких я не знаю – мені приємно, що ви ростете, розвиваєтеся, стаєте кращими», - мовив Гончарук.Він побажав і надалі зберігати таку позитивну динаміку та запевнив, що з боку ОДА прикладатимуть максимум зусиль, аби сприяти відкриттю нової філії ЦНАПу.Начальник упавління земельних ресурсів Луцькардиу супроводі колективу приніс очільниці ЦНАПУ святковий торт із свічками. Карп’як приємно вразив подарунок, тож опісля всі частувалися солодощами.