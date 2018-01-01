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У Шацькому районі горіли два будинки

У Шацькому районі горіли два будинки
На минулому тижні у Шацькому районі трапилося дві пожежі через неполадки в електричній проводці.

Про це інформують у Шацькому відділенні поліції.

В селі Мельники загорівся буднок. Вогонь повністю знищив покрівлю даху та частково веранди, ДСНС-ники загасили пожежу. Причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки. До слова, будинок лише три тижні тому придбав новий власник.

Окрім того, сталася пожежа в селі Пульмо. Тут загоілася літня кухня, яка належить місцевому жителю, 1945 р.н. Внаслідок пожежі обвуглилися стіни ванної кімнати, літньої кухні, пошкоджено бойлер та гідрофор. Пожежу ліквідували за лічені хвилини, потерпілих немає. Причина загоряння - несправність електричної проводки побутових приладів.

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Теги: пожежа, НП
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