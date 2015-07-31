Повідомили стан постраждалих у моторошній нічній аварії на Волині





Про це інформує



Виданню розповіли, що хлопець, який спричинив аварію перебуває у комі. Його доставили до лікарні обласного центру Волині вчора, 1 липня. У нього сильно пошкоджені легені, череп, одна сторона тіла була збита через падіння з транспортного засобу.



У дівчини зламаний таз. Її доставили в обласну лікарню сьогодні, 2 липня. Обоє постраждалих перебували у стані алкогольного сп’яніння.



Нагадєм, у ніч на 1 липня у селі Кримне Старовижівського району трапилася ДТП з двома постраждалими - 18-річний мотоцикліст збив 21-річну дівчину.



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