Повідомили стан постраждалих у моторошній нічній аварії на Волині
Сьогодні, 22:53
Хлопець, який у ніч на 1 липня у Старовижівському районі збив мотоциклом дівчину, перебуває у комі.
Про це інформує «Волинська правда».
Виданню розповіли, що хлопець, який спричинив аварію перебуває у комі. Його доставили до лікарні обласного центру Волині вчора, 1 липня. У нього сильно пошкоджені легені, череп, одна сторона тіла була збита через падіння з транспортного засобу.
У дівчини зламаний таз. Її доставили в обласну лікарню сьогодні, 2 липня. Обоє постраждалих перебували у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадєм, у ніч на 1 липня у селі Кримне Старовижівського району трапилася ДТП з двома постраждалими - 18-річний мотоцикліст збив 21-річну дівчину.
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Про це інформує «Волинська правда».
Виданню розповіли, що хлопець, який спричинив аварію перебуває у комі. Його доставили до лікарні обласного центру Волині вчора, 1 липня. У нього сильно пошкоджені легені, череп, одна сторона тіла була збита через падіння з транспортного засобу.
У дівчини зламаний таз. Її доставили в обласну лікарню сьогодні, 2 липня. Обоє постраждалих перебували у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадєм, у ніч на 1 липня у селі Кримне Старовижівського району трапилася ДТП з двома постраждалими - 18-річний мотоцикліст збив 21-річну дівчину.
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