«Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами до 1 серпня*
Сьогодні, 20:00
Будівельна компанія «Інвестор» до 1 серпня 2018 року пропонує житло в новобудовах за зниженими цінами.
Лише у липні на квартири та квадрохауси у Луцьку чи Ковелі діють спеціальні пропозиції. Далі – буде дорожче, - пише Перший.
Отже, найактуальніші спеціальні ціни на житло:
4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер», площа: 132,2 кв.м – $53 900
4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер», площа: 108,24 кв.м – $45 000
Квадрохаус у ЖК «Оріон», площа: 139,06 кв.м – $59 000
3-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Супернова», площа: 136,8 кв.м – $65 770
1-кімнатна квартира у ЖК «Парковий квартал», площа: 40,2 кв.м – $16 000
Відділи продажів: (096) 030-20-10.
Адреса: вул. Цегельна, 28, м. Луцьк (ЖК «Супернова»), вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк (головний офіс).
Більше про проекти компанії на сайті: https://www.investor.lutsk.ua/
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поспішайте придбати житло мрії в Луцьку!
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Лише у липні на квартири та квадрохауси у Луцьку чи Ковелі діють спеціальні пропозиції. Далі – буде дорожче, - пише Перший.
Отже, найактуальніші спеціальні ціни на житло:
4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер», площа: 132,2 кв.м – $53 900
4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер», площа: 108,24 кв.м – $45 000
Квадрохаус у ЖК «Оріон», площа: 139,06 кв.м – $59 000
3-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Супернова», площа: 136,8 кв.м – $65 770
1-кімнатна квартира у ЖК «Парковий квартал», площа: 40,2 кв.м – $16 000
Відділи продажів: (096) 030-20-10.
Адреса: вул. Цегельна, 28, м. Луцьк (ЖК «Супернова»), вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк (головний офіс).
Більше про проекти компанії на сайті: https://www.investor.lutsk.ua/
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поспішайте придбати житло мрії в Луцьку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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