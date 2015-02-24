На хамовитих водіїв лучани почали скаржитися удвічі більше

У Луцьку у 2018 році вдвічі побільшало скарг на культуру та поведінку водіїв громадського транспорту.Інформацію оприлюднили у звіті управління транспорту та зв'язку про підсумки роботи за 6 місяців 2018 року зі зверненнями громадян.Звернення надійшли до управління транспорту та зв'язку за 6 місяців 2018 року.Протягом І-ІІ кварталу 2018 року за допомогою інтернет-платформи “Відкрите місто” надійшло 22 звернення.У Єдиній системі місцевих петицій за 6 місяців 2018 року зареєстрували 17 звернень громадян, з них 2 петиції набрали більше, ніж 300 голосів, 14 звернень — менше 300 голосів, а збір підписів триває для 1-ї.Так, на культуру обслуговування та взаємовідносини пасажира та водія у 2017 році таких звернень було 11, а у 2018 - 24 скарги.