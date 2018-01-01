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Жінка вкрала телефон у волинянки

Жінка вкрала телефон у волинянки
У Рожищі жінка обікрала місцеву мешканку. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

До співробітників поліції звернулася 40-річна жителька Рожищ із заявою про викрадення мобільного телефону.

Співробітники сектору кримінальної поліції Рожищенського відділення поліції встановили, що крадіжку мобільного телефону скоїла 33-річна місцева мешканка. Сума завданих збитків становить 4 тисячі гривень. Викрадений телефон правоохоронці вилучили та повернуть власниці.

Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань ККУ.

Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

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Теги: злочин, поліція, Рожище, Волинь
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