Жінка вкрала телефон у волинянки





Про це повідомили у



До співробітників поліції звернулася 40-річна жителька Рожищ із заявою про викрадення мобільного телефону.



Співробітники сектору кримінальної поліції Рожищенського відділення поліції встановили, що крадіжку мобільного телефону скоїла 33-річна місцева мешканка. Сума завданих збитків становить 4 тисячі гривень. Викрадений телефон правоохоронці вилучили та повернуть власниці.



Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань ККУ.



Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі жінка обікрала місцеву мешканку. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.До співробітників поліції звернулася 40-річна жителька Рожищ із заявою про викрадення мобільного телефону.Співробітники сектору кримінальної поліції Рожищенського відділення поліції встановили, що крадіжку мобільного телефону скоїла 33-річна місцева мешканка. Сума завданих збитків становить 4 тисячі гривень. Викрадений телефон правоохоронці вилучили та повернуть власниці.Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань ККУ.Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

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