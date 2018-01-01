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У Нововолинську на кір захворіло 30 дітей

У Нововолинську на кір захворіло 30 дітей
У Нововолинську 30 дітей і 13 дорослих захворіли на кір.

Про це повідомляє головний лікар центру ПМСД О.Попіка, – інформує Нововолинський інформаційний портал.

Відтак, станом на 2 липня в місті зареєстровано 43 випадки кору.

За останній тиждень з (22 по 29 червня) зареєстровано 2 випадки (за попередній тиждень - 11 випадків). Серед хворих - 13 дорослих (1 – медсестра інфекційного відділення НЦМЛ, 1 – медсестра дитячого відділення), а решта - діти.

Лабораторно підтверджені 5 випадків. Зареєстровано 9 сімейних вогнищ: із них 7 з 2 випадками, 2 з 3 випадками. Найвищий ризик поширення інфекції серед нещеплених. Спалахів кору в організованих колективах протягом останнього тижня не зареєстровано.


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Теги: кір, Волинь, хвороба
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