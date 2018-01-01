Депутат Луцькради записав відеоблог про високі тарифи, погані дороги та закритість влади. ВІДЕО

Андрій Покровський поділився із лучанами своїм баченням розвитку міста.



У своєму відеоблозі депутат Луцької міської ради зауважив, що у Луцьку існує 5 комплексних проблем, які потребують вирішення, - пише "



До них відносяться:



Поганий стан доріг та неякісна робота громадського транспорту;

Високі тарифи на комунальні послуги;

Закритість та непрозорість місцевої влади;

Недобросовісна робота комунальних служб та підприємств;

Поганий клімат для розвитку бізнесу та підприємництва.

Андрій Покровський наголосив, що на вирішення цих та інших проблем міста й спрямовані стратегічні цілі ГР "СВІДОМІ".



Депутат зауважив, що закритість влади можна побороти лише бажанням і волею цієї ж влади спілкуватися з громадянами. Тому варто забезпечити безперешкодний доступ громадян на сесії міської ради та інші відкриті засідання, розміщувати публічну інформацію на відкритих ресурсах, зробити прозорими для мешканців усі бюджетні надходження та витрати й запровадити регулярне публічне звітування чиновників та депутатів.



Аби позбутися високих тарифів на комунальні послуги треба створювати умови, щоб українці та лучани зокрема заробляти більше. Також слід заохочувати громадян впроваджувати енергоощадні технології для економії ресурсів та коштів. А люди, які дійсно не могтимуть сплачувати за комунальні послуги, повинні отримувати допомогу від держави у грошовій формі.



Щодо поганого стану доріг та неналежної роботи громадського транспорту, Андрій Покровський вважає, що поточні ремонти міських автошляхів та асфальтування ґрунтових доріг у приватному секторі мають відбуватись постійно і відповідати затвердженим графікам, а перед тим як капітально ремонтувати дорогу, потрібно прокласти усі комунікації та зробити якісну зливову каналізацію. До того ж варто кожного року робити капітальний ремонт мінімум однієї транспортної магістралі, що належить місту.



Що стосується проблем громадського транспорту, то їх потрібно вирішувати на основі тристороннього діалогу – перевізників, влади та громадськості! Саме тому, вже 12 липня Громадянський Рух "СВІДОМІ" разом із депутатом Луцькради Миколою Яричиком презентують дані опитування, яке покаже, що хочуть лучани від перевізників.



Боротися із недобросовісної роботою комунальних підприємств необхідно професійно – до управління КП варто залучити фахівців та компетентних представників громади.



"Для цього потрібно створити наглядові ради на комунальних підприємствах. Вони будуть призначати і спонукати керівників якісно виконувати свої обов'язки", – переконаний Андрій Покровський.



Поганий клімат для розвитку підприємництва спровокований непрозорістю та непрогнозованістю дій влади. Але для розвитку бізнесу у місті потрібні чіткі правила однакові для всіх.



"Як депутат міської ради та бізнесмен, я докладаю усіх зусиль щоб міняти ситуацію. Ми не маємо права перетворювати Луцьк у провінційне містечко на кордоні з Євросоюзом!", – зауважив Андрій Покровський.



Та додав, що Луцьку і жителям міста потрібна чітка і зрозуміла стратегія розвитку. І Громадянський Рух "СВІДОМІ" готовий дати новий поштовх стратегічному плануванню.



"Якщо владі не потрібна стратегія, то створити її мають організації, яким реально довіряють люди!", – підсумував засновник ГР та закликав охочих приєднуватися до спільної роботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обранець громади та засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"поділився із лучанами своїм баченням розвитку міста.У своєму відеоблозі депутат Луцької міської ради зауважив, що у Луцьку існує 5 комплексних проблем, які потребують вирішення, - пише " Конкурент ".До них відносяться:Поганий стан доріг та неякісна робота громадського транспорту;Високі тарифи на комунальні послуги;Закритість та непрозорість місцевої влади;Недобросовісна робота комунальних служб та підприємств;Поганий клімат для розвитку бізнесу та підприємництва.Андрій Покровський наголосив, що на вирішення цих та інших проблем міста й спрямовані стратегічні цілі ГР "СВІДОМІ".Депутат зауважив, що закритість влади можна побороти лише бажанням і волею цієї ж влади спілкуватися з громадянами. Тому варто забезпечити безперешкодний доступ громадян на сесії міської ради та інші відкриті засідання, розміщувати публічну інформацію на відкритих ресурсах, зробити прозорими для мешканців усі бюджетні надходження та витрати й запровадити регулярне публічне звітування чиновників та депутатів.Аби позбутися високих тарифів на комунальні послуги треба створювати умови, щоб українці та лучани зокрема заробляти більше. Також слід заохочувати громадян впроваджувати енергоощадні технології для економії ресурсів та коштів. А люди, які дійсно не могтимуть сплачувати за комунальні послуги, повинні отримувати допомогу від держави у грошовій формі.Щодо поганого стану доріг та неналежної роботи громадського транспорту, Андрій Покровський вважає, що поточні ремонти міських автошляхів та асфальтування ґрунтових доріг у приватному секторі мають відбуватись постійно і відповідати затвердженим графікам, а перед тим як капітально ремонтувати дорогу, потрібно прокласти усі комунікації та зробити якісну зливову каналізацію. До того ж варто кожного року робити капітальний ремонт мінімум однієї транспортної магістралі, що належить місту.Що стосується проблем громадського транспорту, то їх потрібно вирішувати на основі тристороннього діалогу – перевізників, влади та громадськості! Саме тому, вже 12 липня Громадянський Рух "СВІДОМІ" разом із депутатом Луцькради Миколою Яричиком презентують дані опитування, яке покаже, що хочуть лучани від перевізників.Боротися із недобросовісної роботою комунальних підприємств необхідно професійно – до управління КП варто залучити фахівців та компетентних представників громади."Для цього потрібно створити наглядові ради на комунальних підприємствах. Вони будуть призначати і спонукати керівників якісно виконувати свої обов'язки", – переконаний Андрій Покровський.Поганий клімат для розвитку підприємництва спровокований непрозорістю та непрогнозованістю дій влади. Але для розвитку бізнесу у місті потрібні чіткі правила однакові для всіх."Як депутат міської ради та бізнесмен, я докладаю усіх зусиль щоб міняти ситуацію. Ми не маємо права перетворювати Луцьк у провінційне містечко на кордоні з Євросоюзом!", – зауважив Андрій Покровський.Та додав, що Луцьку і жителям міста потрібна чітка і зрозуміла стратегія розвитку. І Громадянський Рух "СВІДОМІ" готовий дати новий поштовх стратегічному плануванню."Якщо владі не потрібна стратегія, то створити її мають організації, яким реально довіряють люди!", – підсумував засновник ГР та закликав охочих приєднуватися до спільної роботи.

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