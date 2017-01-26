«Певні феодали хочуть зробити Луцьк своєю вотчиною», – мер Львова
Сьогодні, 00:46
Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що Луцьк наразі має складну ситуацію.
Про це йшлося під час спілкування Андрія Садового з луцькими журналістами.
На переконання очільника Львова, Луцьк матиме успішну стратегію розвитку тільки тоді, коли її писатиме одна команда, а на її чолі буде міський голова.
«Крім того, стратегія має бути підтримана всіма громадськими структурами», - додав Садовий. Він зауважив, що у Луцька – неабиякий туристичний потенціал і дав деякі рекомендації місту.
«У вас трохи складна ситуація. Певні феодали хочуть Луцьк зробити своєю вотчиною», - сказав Садовий. Тож він побажав лучанам, аби Верховна Рада якнайшвидше призначила вибори міського голови.
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Про це йшлося під час спілкування Андрія Садового з луцькими журналістами.
На переконання очільника Львова, Луцьк матиме успішну стратегію розвитку тільки тоді, коли її писатиме одна команда, а на її чолі буде міський голова.
«Крім того, стратегія має бути підтримана всіма громадськими структурами», - додав Садовий. Він зауважив, що у Луцька – неабиякий туристичний потенціал і дав деякі рекомендації місту.
«У вас трохи складна ситуація. Певні феодали хочуть Луцьк зробити своєю вотчиною», - сказав Садовий. Тож він побажав лучанам, аби Верховна Рада якнайшвидше призначила вибори міського голови.
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