«Певні феодали хочуть зробити Луцьк своєю вотчиною», – мер Львова

Мер Львовазауважив, що Луцьк наразі має складну ситуацію.Про це йшлося під час спілкування Андрія Садового з луцькими журналістами.На переконання очільника Львова, Луцьк матиме успішну стратегію розвитку тільки тоді, коли її писатиме одна команда, а на її чолі буде міський голова.«Крім того, стратегія має бути підтримана всіма громадськими структурами», - додав Садовий. Він зауважив, що у Луцька – неабиякий туристичний потенціал і дав деякі рекомендації місту.«У вас трохи складна ситуація. Певні феодали хочуть Луцьк зробити своєю вотчиною», - сказав Садовий. Тож він побажав лучанам, аби Верховна Рада якнайшвидше призначила вибори міського голови.