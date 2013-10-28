Голий чоловік гуляв по Києву. ВІДЕО





Відповідне відео опублікував публіцист і журналіст Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook, - пише



"Де ж поліція, коли вона так потрібна?" - пожартував він. Варто зазначити, що чоловік поводився спокійно і доброзичливо. Крім того, він не чіплявся до людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві був помічений голий чоловік, який спокійно розгулював столицею.Відповідне відео опублікував публіцист і журналіст Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook, - пише Уніан "Де ж поліція, коли вона так потрібна?" - пожартував він. Варто зазначити, що чоловік поводився спокійно і доброзичливо. Крім того, він не чіплявся до людей.

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