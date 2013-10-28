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Голий чоловік гуляв по Києву. ВІДЕО

Голий чоловік гуляв по Києву. ВІДЕО
У Києві був помічений голий чоловік, який спокійно розгулював столицею.

Відповідне відео опублікував публіцист і журналіст Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook, - пише Уніан.

"Де ж поліція, коли вона так потрібна?" - пожартував він. Варто зазначити, що чоловік поводився спокійно і доброзичливо. Крім того, він не чіплявся до людей.


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Теги: Київ, голий, курйоз
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