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Коли поховають Левка Лук'яненка

Коли поховають Левка Лук'яненка
Політика, автора "Акту проголошення незалежності України" Левка Лук'яненка поховають на Байковому кладовищі у Києві.

Це відбудеться у понеділок та вівторок. Про це у Facebook написав письменник Володимир Яворівський.

"Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрошатися в його будину, в с.Хотові. У вівторок з 10 по 12-у в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому", — написав він.

Прощання у Хотові почнеться о 14.00.

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Теги: Левко Лук'яненко, смерть
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