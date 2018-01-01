Коли поховають Левка Лук'яненка
08 липень, 23:18
Політика, автора "Акту проголошення незалежності України" Левка Лук'яненка поховають на Байковому кладовищі у Києві.
Це відбудеться у понеділок та вівторок. Про це у Facebook написав письменник Володимир Яворівський.
"Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрошатися в його будину, в с.Хотові. У вівторок з 10 по 12-у в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому", — написав він.
Прощання у Хотові почнеться о 14.00.
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Це відбудеться у понеділок та вівторок. Про це у Facebook написав письменник Володимир Яворівський.
"Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрошатися в його будину, в с.Хотові. У вівторок з 10 по 12-у в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому", — написав він.
Прощання у Хотові почнеться о 14.00.
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