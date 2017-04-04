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Лише у липні: «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами*

Лише у липні: «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами*
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує придбати житло у Ковелі та Луцька за старими цінами у липні, адже із серпня їхня вартість буде дорожчою.

Спеціальні пропозиції на житло в новобудовах діють до 1 серпня, - пише Перший.

Отже, найактуальніші спеціальні ціни на житло:

4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер», площа: 132,2 кв.м – $53 900
4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер», площа: 108,24 кв.м – $45 000
Квадрохаус у ЖК «Оріон», площа: 139,06 кв.м – $59 000
3-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Супернова», площа: 136,8 кв.м – $65 770
1-кімнатна квартира у ЖК «Парковий квартал», площа: 40,2 кв.м – $16 000
Відділи продажів: (096) 030-20-10.
Адреса: вул. Цегельна, 28, м. Луцьк (ЖК «Супернова»), вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк (головний офіс).

Більше про проекти компанії на сайті: https://www.investor.lutsk.ua/
Лише у липні: «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами*

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Теги: Інвестор, Юпітер, Оріон, Супернова, Парковий квартал
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