Лучани просять відремонтувати аварійний дитмайданчик
Сьогодні, 17:17
У Луцьку просять відремонтувати дитячий майданчик, який розташований на проспекті Молоді і знаходиться в аварійному стані.
Відповідну петиція зареєстрував Гембік Сергій Володимирович 9 липня.
"Звертаю увагу мешканців міста на аварійний стан дитячого майданчика Мадагаскар, який розташований в найбільш густонаселеному кварталі міста на пр. Молоді. Конституції майданчика (гойдалки, драбини, сковзанки) в занедбаному стані, поломані, торчать ржарі цвяхи. Ремот конструкцій не проводився вже тривалий час (дерев'яні елементи конструкцій зігнили, поломані, не пофарбовані)", - йдеться у петиції.
Автор дописі зазначає, що через такий стан майданчика діти травмуються.
Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1129
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Відповідну петиція зареєстрував Гембік Сергій Володимирович 9 липня.
"Звертаю увагу мешканців міста на аварійний стан дитячого майданчика Мадагаскар, який розташований в найбільш густонаселеному кварталі міста на пр. Молоді. Конституції майданчика (гойдалки, драбини, сковзанки) в занедбаному стані, поломані, торчать ржарі цвяхи. Ремот конструкцій не проводився вже тривалий час (дерев'яні елементи конструкцій зігнили, поломані, не пофарбовані)", - йдеться у петиції.
Автор дописі зазначає, що через такий стан майданчика діти травмуються.
Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1129
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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