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Лучани просять відремонтувати аварійний дитмайданчик

Лучани просять відремонтувати аварійний дитмайданчик
У Луцьку просять відремонтувати дитячий майданчик, який розташований на проспекті Молоді і знаходиться в аварійному стані.

Відповідну петиція зареєстрував Гембік Сергій Володимирович 9 липня.

"Звертаю увагу мешканців міста на аварійний стан дитячого майданчика Мадагаскар, який розташований в найбільш густонаселеному кварталі міста на пр. Молоді. Конституції майданчика (гойдалки, драбини, сковзанки) в занедбаному стані, поломані, торчать ржарі цвяхи. Ремот конструкцій не проводився вже тривалий час (дерев'яні елементи конструкцій зігнили, поломані, не пофарбовані)", - йдеться у петиції.

Автор дописі зазначає, що через такий стан майданчика діти травмуються.

Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1129

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Теги: петиція, дитмайданчик, ремонт
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