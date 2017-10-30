Лучани просять відремонтувати аварійний дитмайданчик





Відповідну петиція зареєстрував Гембік Сергій Володимирович 9 липня.



"Звертаю увагу мешканців міста на аварійний стан дитячого майданчика Мадагаскар, який розташований в найбільш густонаселеному кварталі міста на пр. Молоді. Конституції майданчика (гойдалки, драбини, сковзанки) в занедбаному стані, поломані, торчать ржарі цвяхи. Ремот конструкцій не проводився вже тривалий час (дерев'яні елементи конструкцій зігнили, поломані, не пофарбовані)", - йдеться у петиції.



Автор дописі зазначає, що через такий стан майданчика діти травмуються.



Підтримати ініціативу можна за посиланням:

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