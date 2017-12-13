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На каналізацію в Шацьку Мінекології виділить 25 мільйонів

На каналізацію в Шацьку Мінекології виділить 25 мільйонів
Після анексії Криму кількість відпочивальників, що протягом курортного сезону приїздять на Шацькі озера, виросла майже вдвічі. Наразі ця кількість складає майже 200 тисяч людей. Люди хочуть відпочивати з комфортом.

Однак ситуація з комунальними зручностями в районі Шацьких озер бажає бути кращою. Тому для району, який заробляє на туристах, це проблема номер один, - пише Перший.

«На сьогодні не всі території навколо озера Світязь каналізовані. До мереж централізованого водопостачання і водовідведення під’єднані частина селища Шацьк, урочище Гряда і частково Ступа. На сьогодні ми розробили проект каналізування трьох населених пунктів – Світязя, Пульма і селища Шацьк, що реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Загальний кошторис проекту – 6,4 мільйона євро. Документи у Брюсселі на погодженні. Наразі маємо приємну новину – Мінекології виділило кошти у сумі 25 мільйонів гривень на співфінансування проекту», - заявив голова РДА Василь Голядинець.

За словами начальника КП «Будинкоуправління» Івана Коваля, у 2002 році поля фільтрації у Шацьку законсервували. Замість них збудували очисні споруди, де нечистоти переробляють за сучасними технологіями. Зокрема, тут відбувається біологічна очистка стічних вод анаеробними бактеріями. Тому на очисних спорудах у Шацьку не чути ніякого неприємного запаху.

«Донедавна потужності очисних споруд були задіяні лише на 15-20%. Тому цей об’єкт для нас був збитковим. За рік «набігало» приблизно 200 тисяч гривень. Нині з підключенням 530 будинків Шацька до нової системи каналізування та введенням в експлуатації ще однієї черги очисних споруд, сподіваємось, що вийдемо на нуль. Загалом за рік у Шацьку очисні системи можуть переробити 40 тисяч метрів кубічних нечистот. Якщо ми хочемо зберегти озера для нащадків, ми мусимо приділяти цьому питанню належну увагу», - каже Іван Коваль.


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Теги: Шацьк, каналізація, гроші
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