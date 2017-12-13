На каналізацію в Шацьку Мінекології виділить 25 мільйонів





Однак ситуація з комунальними зручностями в районі Шацьких озер бажає бути кращою. Тому для району, який заробляє на туристах, це проблема номер один, - пише



«На сьогодні не всі території навколо озера Світязь каналізовані. До мереж централізованого водопостачання і водовідведення під’єднані частина селища Шацьк, урочище Гряда і частково Ступа. На сьогодні ми розробили проект каналізування трьох населених пунктів – Світязя, Пульма і селища Шацьк, що реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Загальний кошторис проекту – 6,4 мільйона євро. Документи у Брюсселі на погодженні. Наразі маємо приємну новину – Мінекології виділило кошти у сумі 25 мільйонів гривень на співфінансування проекту», - заявив голова РДА Василь Голядинець.



За словами начальника КП «Будинкоуправління» Івана Коваля, у 2002 році поля фільтрації у Шацьку законсервували. Замість них збудували очисні споруди, де нечистоти переробляють за сучасними технологіями. Зокрема, тут відбувається біологічна очистка стічних вод анаеробними бактеріями. Тому на очисних спорудах у Шацьку не чути ніякого неприємного запаху.



«Донедавна потужності очисних споруд були задіяні лише на 15-20%. Тому цей об’єкт для нас був збитковим. За рік «набігало» приблизно 200 тисяч гривень. Нині з підключенням 530 будинків Шацька до нової системи каналізування та введенням в експлуатації ще однієї черги очисних споруд, сподіваємось, що вийдемо на нуль. Загалом за рік у Шацьку очисні системи можуть переробити 40 тисяч метрів кубічних нечистот. Якщо ми хочемо зберегти озера для нащадків, ми мусимо приділяти цьому питанню належну увагу», - каже Іван Коваль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після анексії Криму кількість відпочивальників, що протягом курортного сезону приїздять на Шацькі озера, виросла майже вдвічі. Наразі ця кількість складає майже 200 тисяч людей. Люди хочуть відпочивати з комфортом.Однак ситуація з комунальними зручностями в районі Шацьких озер бажає бути кращою. Тому для району, який заробляє на туристах, це проблема номер один, - пише Перший «На сьогодні не всі території навколо озера Світязь каналізовані. До мереж централізованого водопостачання і водовідведення під’єднані частина селища Шацьк, урочище Гряда і частково Ступа. На сьогодні ми розробили проект каналізування трьох населених пунктів – Світязя, Пульма і селища Шацьк, що реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Загальний кошторис проекту – 6,4 мільйона євро. Документи у Брюсселі на погодженні. Наразі маємо приємну новину – Мінекології виділило кошти у сумі 25 мільйонів гривень на співфінансування проекту», - заявив голова РДАЗа словами начальника КП «Будинкоуправління», у 2002 році поля фільтрації у Шацьку законсервували. Замість них збудували очисні споруди, де нечистоти переробляють за сучасними технологіями. Зокрема, тут відбувається біологічна очистка стічних вод анаеробними бактеріями. Тому на очисних спорудах у Шацьку не чути ніякого неприємного запаху.«Донедавна потужності очисних споруд були задіяні лише на 15-20%. Тому цей об’єкт для нас був збитковим. За рік «набігало» приблизно 200 тисяч гривень. Нині з підключенням 530 будинків Шацька до нової системи каналізування та введенням в експлуатації ще однієї черги очисних споруд, сподіваємось, що вийдемо на нуль. Загалом за рік у Шацьку очисні системи можуть переробити 40 тисяч метрів кубічних нечистот. Якщо ми хочемо зберегти озера для нащадків, ми мусимо приділяти цьому питанню належну увагу», - каже Іван Коваль.

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