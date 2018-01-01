Учасників бойових дій із Луцька навчатимуть бути лідерами

Учасників бойових дій із Луцька запрошують взяти участь у серії навчальних програм із професійного лідерства.Про це йдеться в анонсі події в Луцьку у соціальній мережі Facebook.Школа професійного лідерства для учасників бойових дій – освітньо-комунікаційна платформа, яка складається з серії навчальних програм. Програма "Startup. Бізнес. Управління" орієнтована на розвиток управлінських навичок учасників бойових дій з метою започаткування власної справи, розвитку існуючого бізнесу, ефективного працевлаштування та можливості самовдосконалення.Започаткували Школу лідерства у жовтні 2016 року.Метою навчання є розвиток професійних навичок супроводження бізнесу серед учасників бойових дій, які планують започаткувати власну справу, громадську ініціативу або працевлаштуватись.Тренінгова програма триватиме 2 з половиною місяці.Програма "Startup. Бізнес. Управління" спрямована на посилення та розвиток ключових лідерських компетенцій:- Психологічно-емоційне лідерство- Планування та досягнення результатів- Командна робота- Ефективна комунікація- Орієнтація на розвиток (себе та інших)- Фінансова грамотність- Інноваційність- Самоконтроль