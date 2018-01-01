Учасників бойових дій із Луцька навчатимуть бути лідерами
Сьогодні, 06:03
Учасників бойових дій із Луцька запрошують взяти участь у серії навчальних програм із професійного лідерства.
Про це йдеться в анонсі події в Луцьку у соціальній мережі Facebook.
Школа професійного лідерства для учасників бойових дій – освітньо-комунікаційна платформа, яка складається з серії навчальних програм. Програма "Startup. Бізнес. Управління" орієнтована на розвиток управлінських навичок учасників бойових дій з метою започаткування власної справи, розвитку існуючого бізнесу, ефективного працевлаштування та можливості самовдосконалення.
Започаткували Школу лідерства у жовтні 2016 року.
Метою навчання є розвиток професійних навичок супроводження бізнесу серед учасників бойових дій, які планують започаткувати власну справу, громадську ініціативу або працевлаштуватись.
Тренінгова програма триватиме 2 з половиною місяці.
Програма "Startup. Бізнес. Управління" спрямована на посилення та розвиток ключових лідерських компетенцій:
- Психологічно-емоційне лідерство
- Планування та досягнення результатів
- Командна робота
- Ефективна комунікація
- Орієнтація на розвиток (себе та інших)
- Фінансова грамотність
- Інноваційність
- Самоконтроль
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Про це йдеться в анонсі події в Луцьку у соціальній мережі Facebook.
Школа професійного лідерства для учасників бойових дій – освітньо-комунікаційна платформа, яка складається з серії навчальних програм. Програма "Startup. Бізнес. Управління" орієнтована на розвиток управлінських навичок учасників бойових дій з метою започаткування власної справи, розвитку існуючого бізнесу, ефективного працевлаштування та можливості самовдосконалення.
Започаткували Школу лідерства у жовтні 2016 року.
Метою навчання є розвиток професійних навичок супроводження бізнесу серед учасників бойових дій, які планують започаткувати власну справу, громадську ініціативу або працевлаштуватись.
Тренінгова програма триватиме 2 з половиною місяці.
Програма "Startup. Бізнес. Управління" спрямована на посилення та розвиток ключових лідерських компетенцій:
- Психологічно-емоційне лідерство
- Планування та досягнення результатів
- Командна робота
- Ефективна комунікація
- Орієнтація на розвиток (себе та інших)
- Фінансова грамотність
- Інноваційність
- Самоконтроль
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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