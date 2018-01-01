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Губківський замок на ретро світлинах

Губківський замок на ретро світлинах
Сьогодні хочемо познайомити читачів Інформаційного агентства ВолиньPost із раритетними зображеннями Губківського замку, який знаходиться у Березнівському районі Рівненської області на правому березі річки Случі.

На жаль, зараз від замку залишились лише руїни. Рівно 310 років, в 1708 році замок був остаточно зруйнований шведами, після чого його вже ніхто не наважився відбудувати.

Відомо, що перший дерев’яний замок в тій місцині з’явився орієнтовно у Х—ХІІІ столітті. Проте вистояв не довго і був зруйнований татаро-монголами.

Перша письмова згадка про замок відноситься до 1504 року, коли його, поселення, призамкову церкву вщент зруйнували татари.
З XVI століття власниками Губківського замку були магнати Семашки.

В документах було чітко прописано, що ним володів каштелян Брацлавський, староста Луцький, Володимирський підкоморій Олександр Семашко.

Наступного століття замком заволоділи родини Даниловичів, а потім до Цетнерів.

Нищівним для Губкова був 1704 рік, коли під час Північної війни, тут проходили російські війська Петра І і сплюндрували містечко і знищили замок.

Якщо ви сьогодні захочете побачити Губківський замок, то перед вами постануть руїни на 30-метровій замковій горі, що піднімається над Случем. Сьогодні є лише частина стіни та декілька башт.

До цього часу збереглась легенда, про те, що під замком було велике підземелля, але легенда залишилась легендою…

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: бібліотека Polona

Зображення Губківського замку. Автор Наполеон Орда, ХІХ ст.
Зображення Губківського замку. Автор Наполеон Орда, ХІХ ст.
Руїни Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Руїни Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Руїни Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Руїни Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Руїни Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Руїни Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Руїни Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Руїни Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Панорамний вигляд із Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.
Панорамний вигляд із Губківського замку, Рівненщина, поч. ХХ ст.

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Теги: ретро фото, Губків, історія
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