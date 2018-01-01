Губківський замок на ретро світлинах
Сьогодні, 08:21
Сьогодні хочемо познайомити читачів Інформаційного агентства ВолиньPost із раритетними зображеннями Губківського замку, який знаходиться у Березнівському районі Рівненської області на правому березі річки Случі.
На жаль, зараз від замку залишились лише руїни. Рівно 310 років, в 1708 році замок був остаточно зруйнований шведами, після чого його вже ніхто не наважився відбудувати.
Відомо, що перший дерев’яний замок в тій місцині з’явився орієнтовно у Х—ХІІІ столітті. Проте вистояв не довго і був зруйнований татаро-монголами.
Перша письмова згадка про замок відноситься до 1504 року, коли його, поселення, призамкову церкву вщент зруйнували татари.
З XVI століття власниками Губківського замку були магнати Семашки.
В документах було чітко прописано, що ним володів каштелян Брацлавський, староста Луцький, Володимирський підкоморій Олександр Семашко.
Наступного століття замком заволоділи родини Даниловичів, а потім до Цетнерів.
Нищівним для Губкова був 1704 рік, коли під час Північної війни, тут проходили російські війська Петра І і сплюндрували містечко і знищили замок.
Якщо ви сьогодні захочете побачити Губківський замок, то перед вами постануть руїни на 30-метровій замковій горі, що піднімається над Случем. Сьогодні є лише частина стіни та декілька башт.
До цього часу збереглась легенда, про те, що під замком було велике підземелля, але легенда залишилась легендою…
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: бібліотека Polona
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На жаль, зараз від замку залишились лише руїни. Рівно 310 років, в 1708 році замок був остаточно зруйнований шведами, після чого його вже ніхто не наважився відбудувати.
Відомо, що перший дерев’яний замок в тій місцині з’явився орієнтовно у Х—ХІІІ столітті. Проте вистояв не довго і був зруйнований татаро-монголами.
Перша письмова згадка про замок відноситься до 1504 року, коли його, поселення, призамкову церкву вщент зруйнували татари.
З XVI століття власниками Губківського замку були магнати Семашки.
В документах було чітко прописано, що ним володів каштелян Брацлавський, староста Луцький, Володимирський підкоморій Олександр Семашко.
Наступного століття замком заволоділи родини Даниловичів, а потім до Цетнерів.
Нищівним для Губкова був 1704 рік, коли під час Північної війни, тут проходили російські війська Петра І і сплюндрували містечко і знищили замок.
Якщо ви сьогодні захочете побачити Губківський замок, то перед вами постануть руїни на 30-метровій замковій горі, що піднімається над Случем. Сьогодні є лише частина стіни та декілька башт.
До цього часу збереглась легенда, про те, що під замком було велике підземелля, але легенда залишилась легендою…
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: бібліотека Polona
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 10 липня
Сьогодні, 09:00
«Я його відп…жу»: пиятика в Луцьку у присутності малої дитини
Сьогодні, 08:26
Губківський замок на ретро світлинах
Сьогодні, 08:21
Як ремонтують луцьку об’їзну. ВІДЕО
Сьогодні, 08:01
У луцькому кафе в жінки поцупили гаманець із грошима
Сьогодні, 07:07