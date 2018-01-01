Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО

Голова ОДАпроінспектував постачання обладнання у рамках реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».Обладнання Волинській обласній клінічній лікарні придбали за кошти Світового банку - понад 30 мільйонів гривень - і його закупівля ще триває.Головний лікару середу, 11 липня, ознайомив Олександра Савченка з усіма досягненнями медзакладу. Лікарі жартома казали, що сьогодні - день народження у кардіологічного відділення, адже воно отримало необхідне обладнання для пацієнтів із порушенням серцевого ритму. Щоправда, ще не усі пристрої зібрали. Для цього чекають спеціаліста з Чехії.Завідувач відділеннямрозповів, що лікарні придбали цифровий рентгенапарат за 153 тисячі доларів з можливістю візуалізації під час операції."Ми отримали стіл рентгенопроникний, він дуже комфортний, бо іноді операції тривають по кілька годин і пацієнтам має бути зручно. Також операційні діодні лампи, моніторна станція з можливістю віддаленого управління тощо", - поділився медик.Окрім того, Волинська обласна клінічна лікарня отримала клапани для серця, штучні легені, кардіостимулятори, кардіовертери-дефібрилятори, які допомагають врятувати пацієнта від раптової смерті, а також трикамерні стимулятори для лікування важких випадків серцевої недостатності.Однак, за словами Ігоря Біскуба, в Україні та, зокрема, на Волині здійснюють у десятки, а то й сотні разів менше операцій із вживлення цих пристроїв через високу вартість."Таке обладнання є лише в Києві, двох клініках Одеси, трохи старіше у Полтаві та Харкові", - наголосив заввідділенням.Очільник Волині Олександр Савченко зауважив, що його з перших днів роботи в області турбувала співпраця зі Світовим банком, адже раніше край втратив частину коштів, були затримки проведення тендерів, не було чіткого курсу руху."Бачу, що декілька місяців пройшли недарма, робота зроблена дуже велика, але я не хвалю. Люди дякують і навіть отримують задоволення від такого висококласного лікування. У самих лікарів горять очі, їм подобається робота на новому обладнанні", - сказав Олександр Савченко.Голова ОДА поділився, що під час візитуна Волинь розповів, що в області медична галузь розвинена на високому рівні."Сьогодні ми переконалися, що це дійсно так. Думаю, що через декілька місяців ми зможемо себе порівнювати зі знаменитим Інститутом серця Тодурова. Обладнання тут є, професіонали теж, а головний лікар взагалі зробив з лікарні музей. Я бував в обласній лікарні Києва...У мене за неї серце болить, а за цю радіє", - підсумував Савченко.