Волиняни в полі знайшли боєприпаси

На Волині піротехніки знешкодили десять боєприпасів часів минулої війни.Так, артилерійські снаряди калібру 152 та 76 мм, знайдені місцевими мешканцями під час проведення сільськогосподарських робіт у полях поблизу сіл Затурці та Зубильне Локачинського району, піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили, - інформує УДСНС України у Волинській областіТож, рятувальники закликають волинян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».Категорично забороняється такі знахідки пересувати, заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось їх накривати; неприпустимо здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, оскільки такі предмети можуть детонувати будь-якої миті.