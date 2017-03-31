вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни в полі знайшли боєприпаси

Волиняни в полі знайшли боєприпаси
На Волині піротехніки знешкодили десять боєприпасів часів минулої війни.

Так, артилерійські снаряди калібру 152 та 76 мм, знайдені місцевими мешканцями під час проведення сільськогосподарських робіт у полях поблизу сіл Затурці та Зубильне Локачинського району, піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили, - інформує УДСНС України у Волинській області

Тож, рятувальники закликають волинян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».

Категорично забороняється такі знахідки пересувати, заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось їх накривати; неприпустимо здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, оскільки такі предмети можуть детонувати будь-якої миті.
Волиняни в полі знайшли боєприпаси
Волиняни в полі знайшли боєприпаси
Волиняни в полі знайшли боєприпаси

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: піротехніки, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Камасутра», пістолети і картини: найоригінальніші вироби з шоколаду у Луцьку. ФОТО
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Живе у кишлаку і має 5 дітей: подробиці життя зниклого 30 років тому волинянина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО
Сьогодні, 16:41
З притулку на Волині втік хлопець
Сьогодні, 16:38
Волиняни в полі знайшли боєприпаси
Сьогодні, 16:32
У волинському селищі влаштували змагання рибалок
Сьогодні, 16:26
Повідомили, скільки декларацій з лікарями підписали волиняни
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
На Волині виявили боєприпаси часів минулих воєн На Волині виявили боєприпаси часів минулих воєн
31 березень, 2017, 11:40
У Локачинському районі знищили авіаційну бомбу та мінометну міну У Локачинському районі знищили авіаційну бомбу та мінометну міну
15 вересень, 2016, 13:54
Волинські піротехніки знешкодили 11 вибухонебезпечних предметів Волинські піротехніки знешкодили 11 вибухонебезпечних предметів
08 вересень, 2016, 13:14
Волинські піротехніки знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів Волинські піротехніки знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів
24 березень, 2016, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фахівці розповіли, які водойми на Волині найнебезпечніші
Сьогодні, 17:19
 0
Власники авто на єврономерах подали до суду на уряд
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку фекаліями залило вулицю. ФОТО
Сьогодні, 16:41
 0
З притулку на Волині втік хлопець
Сьогодні, 16:38
 0
Волиняни в полі знайшли боєприпаси
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8