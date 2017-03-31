Волиняни в полі знайшли боєприпаси
Сьогодні, 16:32
На Волині піротехніки знешкодили десять боєприпасів часів минулої війни.
Так, артилерійські снаряди калібру 152 та 76 мм, знайдені місцевими мешканцями під час проведення сільськогосподарських робіт у полях поблизу сіл Затурці та Зубильне Локачинського району, піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили, - інформує УДСНС України у Волинській області
Тож, рятувальники закликають волинян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».
Категорично забороняється такі знахідки пересувати, заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось їх накривати; неприпустимо здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, оскільки такі предмети можуть детонувати будь-якої миті.
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Так, артилерійські снаряди калібру 152 та 76 мм, знайдені місцевими мешканцями під час проведення сільськогосподарських робіт у полях поблизу сіл Затурці та Зубильне Локачинського району, піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили, - інформує УДСНС України у Волинській області
Тож, рятувальники закликають волинян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».
Категорично забороняється такі знахідки пересувати, заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось їх накривати; неприпустимо здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, оскільки такі предмети можуть детонувати будь-якої миті.
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