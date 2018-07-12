Власники авто на єврономерах подали до суду на уряд
Сьогодні, 17:00
Власники авто на єврореєстрації подали до суду на уряд через постанову, яка розширює повноваження поліцейських з контролю над митниками.
Про це повідомляє прес-служба суду, - пише Українська правда.
«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від ГО "Всеукраїнська організація «АВТО ЄВРО СИЛА» до Кабінету Міністрів України щодо постанови Уряду про присутність поліцейських у зонах митного контролю», – йдеться в повідомленні.
Автомобілісти просять визнати незаконною постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів».
«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – зазначили в суді.
21 червня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив вказану постанову.
Згідно з нею, поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю метою виявлення фактів порушення митних правил.
Також поліція і МВС отримали право доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006».
Пізніше повідомлялось, що цією постановою поліція отримала можливість відстежувати терміни перебування в Україні авто на єврономерах і застосовувати санкції до порушників.
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Про це повідомляє прес-служба суду, - пише Українська правда.
«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від ГО "Всеукраїнська організація «АВТО ЄВРО СИЛА» до Кабінету Міністрів України щодо постанови Уряду про присутність поліцейських у зонах митного контролю», – йдеться в повідомленні.
Автомобілісти просять визнати незаконною постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів».
«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – зазначили в суді.
21 червня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив вказану постанову.
Згідно з нею, поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю метою виявлення фактів порушення митних правил.
Також поліція і МВС отримали право доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006».
Пізніше повідомлялось, що цією постановою поліція отримала можливість відстежувати терміни перебування в Україні авто на єврономерах і застосовувати санкції до порушників.
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Коментарі 1
От якби ще текст позову виклали, ціни б вам не було)
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