Власники авто на єврономерах подали до суду на уряд





Про це повідомляє



«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від ГО "Всеукраїнська організація «АВТО ЄВРО СИЛА» до Кабінету Міністрів України щодо постанови Уряду про присутність поліцейських у зонах митного контролю», – йдеться в повідомленні.



Автомобілісти просять визнати незаконною постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів».



«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – зазначили в суді.



21 червня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив вказану постанову.



Згідно з нею, поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю метою виявлення фактів порушення митних правил.



Також поліція і МВС отримали право доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006».



Пізніше повідомлялось, що цією постановою поліція отримала можливість відстежувати терміни перебування в Україні авто на єврономерах і застосовувати санкції до порушників.

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