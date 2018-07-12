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Власники авто на єврономерах подали до суду на уряд

Власники авто на єврономерах подали до суду на уряд
Власники авто на єврореєстрації подали до суду на уряд через постанову, яка розширює повноваження поліцейських з контролю над митниками.

Про це повідомляє прес-служба суду, - пише Українська правда.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від ГО "Всеукраїнська організація «АВТО ЄВРО СИЛА» до Кабінету Міністрів України щодо постанови Уряду про присутність поліцейських у зонах митного контролю», – йдеться в повідомленні.

Автомобілісти просять визнати незаконною постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів».

«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – зазначили в суді.

21 червня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив вказану постанову.

Згідно з нею, поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю метою виявлення фактів порушення митних правил.

Також поліція і МВС отримали право доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006».

Пізніше повідомлялось, що цією постановою поліція отримала можливість відстежувати терміни перебування в Україні авто на єврономерах і застосовувати санкції до порушників.

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Теги: суд, євробляха
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Коментарі 1
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От якби ще текст позову виклали, ціни б вам не було)
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