«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона





Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав користувач Вадим Кирик.



"Що з таким піндосом можна зробити? 13 школа, де бігають і граються діти! може хтось знає цього "неграмотного"? бо багато разів спостерігаю таке, але цього разу не витримав!" - написав чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля школи на газоні водій припаркував Daewoo Lanos.Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав користувач"Що з таким піндосом можна зробити? 13 школа, де бігають і граються діти! може хтось знає цього "неграмотного"? бо багато разів спостерігаю таке, але цього разу не витримав!" - написав чоловік.

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