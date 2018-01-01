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«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона

«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона
У Луцьку біля школи на газоні водій припаркував Daewoo Lanos.

Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав користувач Вадим Кирик.

"Що з таким піндосом можна зробити? 13 школа, де бігають і граються діти! може хтось знає цього "неграмотного"? бо багато разів спостерігаю таке, але цього разу не витримав!" - написав чоловік.

«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона
«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона
«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона
«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона
«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона

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Теги: автоандон, паркування, школа, порушення
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Коментарі 2
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Евакуювати на штрафмайданчик, виписати адмінпротокол. Суттєва сума вийде. І бюджету добре і хам іншого разу подумає де паркуватись. Тільки от ніхто цим не переймається...
А от слово "піндос" використано невірно. Американці образяться.
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Ой бл*ть, та він не на євробляхах.....
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