«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона
Сьогодні, 09:09
У Луцьку біля школи на газоні водій припаркував Daewoo Lanos.
Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав користувач Вадим Кирик.
"Що з таким піндосом можна зробити? 13 школа, де бігають і граються діти! може хтось знає цього "неграмотного"? бо багато разів спостерігаю таке, але цього разу не витримав!" - написав чоловік.
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Про це у спільноті АвтоАндони Луцька написав користувач Вадим Кирик.
"Що з таким піндосом можна зробити? 13 школа, де бігають і граються діти! може хтось знає цього "неграмотного"? бо багато разів спостерігаю таке, але цього разу не витримав!" - написав чоловік.
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А от слово "піндос" використано невірно. Американці образяться.