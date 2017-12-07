«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО

Автор картин Руслан Чугай

Завітав на відкриття виставки й голова ОДА Олександр Савченко

У Луцькому національному технічному університеті презентували виставку волинського художника«Славсько. Весна, осінь і знову весна».Вікрили експозицію у п’ятницю, 13 липня.«Мене надихає саме життя. Так склалося, що мене запросили в арт-резиденцію в Карпатах. Був там тричі: навесні, восени і знову навесні. Тому й так називається виставка», - поділився Руслан Чугай.Роботи художника двічі експонували у Києві. Руслан Чугай каже, що в арт-резиденції можна почерпнути нові знання від інших митців, поділитися своїми напрацюваннями.«Очі продер, ти собі малюєш, гори «димлять», кайфуєш…Словом, насолода. Коли малюєш - молодієш», - додав він.