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«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО

«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
У Луцькому національному технічному університеті презентували виставку волинського художника Руслана Чугая «Славсько. Весна, осінь і знову весна».

Вікрили експозицію у п’ятницю, 13 липня.

«Мене надихає саме життя. Так склалося, що мене запросили в арт-резиденцію в Карпатах. Був там тричі: навесні, восени і знову навесні. Тому й так називається виставка», - поділився Руслан Чугай.

Роботи художника двічі експонували у Києві. Руслан Чугай каже, що в арт-резиденції можна почерпнути нові знання від інших митців, поділитися своїми напрацюваннями.

«Очі продер, ти собі малюєш, гори «димлять», кайфуєш…Словом, насолода. Коли малюєш - молодієш», - додав він.
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
Автор картин Руслан Чугай
Автор картин Руслан Чугай
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
Завітав на відкриття виставки й голова ОДА Олександр Савченко
Завітав на відкриття виставки й голова ОДА Олександр Савченко
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО
«Надихає саме життя»: у Луцьку відкрили яскраву виставку картин. ФОТО

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Теги: виставка, картини, ЛНТУ
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