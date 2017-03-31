У Луцьку – акція на підтримку Олега Сенцова

Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів, які утримуються в Росії та в окупованому Криму.



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Активісти та місцеві жителі вийшли на Театральний майдан у Луцьку з роздрукованими фото режисера та записали відеозвернення біля пам’ятника Лесі Українці із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів у Росії.



Журналістка та громадська активістка Марія Доманська розповіла, що такі флешмоби покликані привернути увагу не лише місцевих мешканців, а й усієї міжнародної спільноти.



«16 липня має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Ми сподіваємося, що Трамп обговорить з Путіним звільнення Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів», — розказала Марія Доманська.



Також лучани фотографували роздруковані світлини Олега Сенцова на фоні культурних пам’яток міста.



Подібні флешмоби 13 липня відбувається і в інших містах. Українці публікують фото Олега Сенцова з хештегом #SaveOlegSentsov із позначенням місцезнаходження.



Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов сьогодні, у свій 42-й день народження, голодує в російській тюрмі у Лабитнангі 61-й день. Він вимагає звільнення усіх українських політв’язнів.





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