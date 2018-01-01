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14 липня на Волині: гортаючи календар

14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження декан Інституту фізичної культури і здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олександр Бичук (на фото), прес-секретар R500 Волинь Олена Нечипорук, музикант Віталій Єганов.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.

Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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