14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження декан Інституту фізичної культури і здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олександр Бичук (на фото), прес-секретар R500 Волинь Олена Нечипорук, музикант Віталій Єганов.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.
Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.
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Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.
Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.
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