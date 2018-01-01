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На Волині просять зібрати до школи дітей Героїв

На Волині просять зібрати до школи дітей Героїв
На Волині просять придбати необхідні для навчання у школі речі дітям загиблих військових.

Про це йдеться на сторінці волонтера Руслана Теліпського у Facebook.

Так, волонтерська ініціатива "Меценати для солдата" опікується 220 дітьми загиблих Героїв з Волині. 20 із них цьогоріч йдуть у перший клас.

Зі знижкою канцелярське приладдя для дітей Небесного легіону можна придбати у супермаркетах "Офіс центр" за адресами:
м. Луцьк, вул Кривий Вал, 31;
м.Луцьк, пр-кт Волі,4 маг. "Світ канцелярії";
м.Ковель, бул. Л.Українки, 3, маг. "Світ канцелярії";
м.Нововолинськ, пр-кт Перемоги, 4 маг. "Світ канцелярії";
м.нововолинськ, пр-кт Перемоги, 16а ТЦ Юджин, маг. "Офіс центр".


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Теги: діти, небесний легіон, школа
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