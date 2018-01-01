На Волині просять зібрати до школи дітей Героїв





Про це йдеться на сторінці волонтера Руслана Теліпського у Facebook.



Так, волонтерська ініціатива "Меценати для солдата" опікується 220 дітьми загиблих Героїв з Волині. 20 із них цьогоріч йдуть у перший клас.



Зі знижкою канцелярське приладдя для дітей Небесного легіону можна придбати у супермаркетах "Офіс центр" за адресами:

м. Луцьк, вул Кривий Вал, 31;

м.Луцьк, пр-кт Волі,4 маг. "Світ канцелярії";

м.Ковель, бул. Л.Українки, 3, маг. "Світ канцелярії";

м.Нововолинськ, пр-кт Перемоги, 4 маг. "Світ канцелярії";

м.нововолинськ, пр-кт Перемоги, 16а ТЦ Юджин, маг. "Офіс центр".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині просять придбати необхідні для навчання у школі речі дітям загиблих військових.Про це йдеться на сторінці волонтерау Facebook.Так, волонтерська ініціатива "Меценати для солдата" опікується 220 дітьми загиблих Героїв з Волині. 20 із них цьогоріч йдуть у перший клас.Зі знижкою канцелярське приладдя для дітей Небесного легіону можна придбати у супермаркетах "Офіс центр" за адресами:м. Луцьк, вул Кривий Вал, 31;м.Луцьк, пр-кт Волі,4 маг. "Світ канцелярії";м.Ковель, бул. Л.Українки, 3, маг. "Світ канцелярії";м.Нововолинськ, пр-кт Перемоги, 4 маг. "Світ канцелярії";м.нововолинськ, пр-кт Перемоги, 16а ТЦ Юджин, маг. "Офіс центр".

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