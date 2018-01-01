У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО





Провели захід на Центральному пляжі населеного пункту 13 липня, пише



Участь у конкурсі взяли шестеро сміливців: п’ять чоловіків та одна жінка. Кожному дали по шість пончиків та хвилині часу. До слова, смаколики можна було запивати водою.



Дехто діяв за принципом «як не з’їм, то понадкушую». Врешті усі надкушені вироби потім позабирали з собою.



У підсумку переміг чоловік із Сокаля Львівської області Василь Яремчук. Йому вдалося з’їсти аж п’ять пончиків. Усі учасники отримали невеликі заохочення.



Генеральним партнером дійства був маєток «Nester-House» Петра Нестерука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь Шацького району в рамках фестивалю пончиків відбувся конкурс на швидкісне поїдання страви.Провели захід на Центральному пляжі населеного пункту 13 липня, пише Перший Участь у конкурсі взяли шестеро сміливців: п’ять чоловіків та одна жінка. Кожному дали по шість пончиків та хвилині часу. До слова, смаколики можна було запивати водою.Дехто діяв за принципом «як не з’їм, то понадкушую». Врешті усі надкушені вироби потім позабирали з собою.У підсумку переміг чоловік із Сокаля Львівської області. Йому вдалося з’їсти аж п’ять пончиків. Усі учасники отримали невеликі заохочення.Генеральним партнером дійства був маєток «Nester-House»

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