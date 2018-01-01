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У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО

У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО
У селі Світязь Шацького району в рамках фестивалю пончиків відбувся конкурс на швидкісне поїдання страви.

Провели захід на Центральному пляжі населеного пункту 13 липня, пише Перший.

Участь у конкурсі взяли шестеро сміливців: п’ять чоловіків та одна жінка. Кожному дали по шість пончиків та хвилині часу. До слова, смаколики можна було запивати водою.

Дехто діяв за принципом «як не з’їм, то понадкушую». Врешті усі надкушені вироби потім позабирали з собою.

У підсумку переміг чоловік із Сокаля Львівської області Василь Яремчук. Йому вдалося з’їсти аж п’ять пончиків. Усі учасники отримали невеликі заохочення.

Генеральним партнером дійства був маєток «Nester-House» Петра Нестерука.
У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО
У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО
У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО
У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО
У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО
У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО
У Світязі на швидкість їли знамениті пончики. ФОТО


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Теги: пончики, Світязь
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