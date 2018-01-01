Затримали чоловіка, який вербував жінок у секс-рабство
Сьогодні, 17:32
Затримали 27-річного жителя міста Суми, який займався вербуванням жінок для їх сексуальної експлуатації за кордоном.
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Встановили, що у травні чоловік підшукав на території Харкова трьох жінок. Після чого, використовуючи їх уразливий стан через тяжкі особисті обставини, досяг домовленості про їх переміщення через державний кордон України до Мьянми для надання сексуальних послуг.
У рамках кримінального провадження, відкритого в березні ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, поліцейські затримали сумчанина біля торгового центру в центрі Харкова.
Слідчі вікрили ще два кримінальних провадження за додатковими фактами злочинної діяльності чоловіка за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.
Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу
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Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Встановили, що у травні чоловік підшукав на території Харкова трьох жінок. Після чого, використовуючи їх уразливий стан через тяжкі особисті обставини, досяг домовленості про їх переміщення через державний кордон України до Мьянми для надання сексуальних послуг.
У рамках кримінального провадження, відкритого в березні ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, поліцейські затримали сумчанина біля торгового центру в центрі Харкова.
Слідчі вікрили ще два кримінальних провадження за додатковими фактами злочинної діяльності чоловіка за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.
Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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