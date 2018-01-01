На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 08:29
Поблизу села Жадківка Рівненської області загинув 31-річний житель Київщини.
Інцидент трапився у неділю, 15 липня, близько 16 години - пише прес-служба ГУНП у Рівненській області.
Чоловік, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», рухався у напрямку столиці.
Поблизу Жатківки водій, з невідомих поки причин в'їхав у відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти та патрульні поліцейські.
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Інцидент трапився у неділю, 15 липня, близько 16 години - пише прес-служба ГУНП у Рівненській області.
Чоловік, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», рухався у напрямку столиці.
Поблизу Жатківки водій, з невідомих поки причин в'їхав у відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти та патрульні поліцейські.
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