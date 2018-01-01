вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
Поблизу села Жадківка Рівненської області загинув 31-річний житель Київщини.

Інцидент трапився у неділю, 15 липня, близько 16 години - пише прес-служба ГУНП у Рівненській області.

Чоловік, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», рухався у напрямку столиці.

Поблизу Жатківки водій, з невідомих поки причин в'їхав у відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти та патрульні поліцейські.
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Рівненщина, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Броньовики під Луцьком на столітніх фото
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:00
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 08:29
Волинянин пропонує змінити герб та прапор селища. ФОТО
Сьогодні, 08:04
На Волині стало менше корів та свиней
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Помер п'ятий учасник жахливої аварії на трасі «Київ-Ковель» Помер п'ятий учасник жахливої аварії на трасі «Київ-Ковель»
11 липень, 15:14
У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
04 липень, 12:55
На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні
04 липень, 10:45
На Рівненщині перекинувся автобус: постраждало семеро людей. ФОТО. ВІДЕО На Рівненщині перекинувся автобус: постраждало семеро людей. ФОТО. ВІДЕО
02 липень, 04:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від сьогодні частина лучан залишилась без гарячої води
Сьогодні, 09:29
 0
Волинян попереджають про підйом рівня води у річках
Сьогодні, 09:20
 0
Броньовики під Луцьком на столітніх фото
Сьогодні, 09:11
 0
Курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:00
 0
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 08:29
 0
Медіа
відео
1/8