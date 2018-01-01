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Старі ціни на квадрохауси від БК «Інвестор» діятимуть лише до 1 серпня*

Старі ціни на квадрохауси від БК «Інвестор» діятимуть лише до 1 серпня*
Спеціальні ціни на квартири у житловому комплексі «Оріон» діятимуть лише до кінця липня.

Будівельна компанія «Інвестор» пропонує купити квадрохауси за акційною ціною 59 000 $, - пише Перший.

Спеціальна пропозиція діятиме лише до кінця липня, адже з 1 серпня ціни на житло у новобудовах зростуть.

«Квадрохауси це новий тип будівництва для Луцька, яке ніхто до цього часу не будував у нашому місті. На території ЖК «Оріон» розташовано всього 4 таких будиночки. Їхня особливість в тому, що будинок спроектовано з чотирьох однакових двоповерхових квартир. Кожна з них має власну присадибну ділянку з виходом на терасу.

Загальна площа такої квартири 139 м.кв. Наразі залишилось лише кілька квадрохаусів. Тому будівельна компанія «Інвестор» до кінця липня оголошує акційну ціну на квадрохауси», - розповіла маркетолог будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Старі ціни на квадрохауси від БК «Інвестор» діятимуть лише до 1 серпня*
Старі ціни на квадрохауси від БК «Інвестор» діятимуть лише до 1 серпня*

За словами менеджера з продажів Ольги Яценюк, забудовник надає можливість відтермінування оплати купівлі квадрохауса.

«При 100% оплаті до кінця липня покупець отримає додаткову знижку і зможе придбати квадрохаус зі суттєвою знижкою - 57 000 $. Також є можливість відтермінування – на 12 або 24 місяці», - пояснила менеджер відділу продажів будівельної компанії «Інвестор» Ольга Яценюк.

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Планування квадрохаусів у ЖК «Оріон» досить зручне і просторе: на першому поверсі розташована вітальня площею 20 м.кв. і кухня майже на 16 м.кв. Також тут є гардеробні, підсобні приміщення та два санвузоли. На другому поверсі – 3 кімнати, в яких клієнт, враховуючи власні потреби, може облаштувати спальню, дитячу ігрову кімнату або кабінет.
Старі ціни на квадрохауси від БК «Інвестор» діятимуть лише до 1 серпня*
Старі ціни на квадрохауси від БК «Інвестор» діятимуть лише до 1 серпня*

«ЖК «Оріон» знаходиться у дуже хорошому місці за 2 кілометри від центру Луцька. Географічно – це район вулиці Чернишевського, але адміністративно територія належить до села Зміїнець. Територія ЖК «Оріон» огороджена з паркомісцями для мешканців та гостей.

Щодо технічних характеристик будівництва, то Будівельна компанія «Інвестор» використовує кращі енергозберігаючі технології, тому майбутні мешканці квадрохаусів точно зможуть заощаджувати на оплаті за енергоносії. Як на мене, то це просто ідеальне житло за межами міської метушні.

Щоправда квадрохаусів лишилось всього декілька, тому покупцям варто поспішити з придбанням, адже спеціальні акційні пропозиції діють лише до кінця липня», - наголосила маркетолог будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Будівництво ЖК «Оріон», червень 2018
Будівництво ЖК «Оріон», червень 2018
Будівництво ЖК «Оріон», червень 2018
Будівництво ЖК «Оріон», червень 2018

Якщо вас зацікавили квадрохауси, телефонуйте: 096 030 20 10

або завітайте до відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в

Більше про проекти компанії на сайті:

www.investor.lutsk.ua

[email protected]

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Теги: Інвестор, Оріон
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