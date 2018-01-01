На Волині ВАЗ збив велосипедистку





Інцидент трапився 15 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.



Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до відділення хірургії Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання, - інформує ГУНП у Волинській області.



Автомобіль доправили на арештмайданчик.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 24-річний чоловік, перебуваючи за кермом ВАЗу, збив 65-річну велосипедистку.Інцидент трапився 15 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до відділення хірургії Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання, - інформує ГУНП у Волинській області.Автомобіль доправили на арештмайданчик.За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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