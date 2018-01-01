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На Волині ВАЗ збив велосипедистку

На Волині ВАЗ збив велосипедистку
У Володимирі-Волинському 24-річний чоловік, перебуваючи за кермом ВАЗу, збив 65-річну велосипедистку.

Інцидент трапився 15 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до відділення хірургії Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання, - інформує ГУНП у Волинській області.

Автомобіль доправили на арештмайданчик.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


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Теги: аварія, велосипед
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