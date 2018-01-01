Власники квартир у ЖК «Супернова» поділилися враженнями про радіатори Kermi. ФОТО*
Сьогодні, 10:33
Власники квартир у ЖК «Супернова» задоволені якістю радіаторів Kermi, які встановлені у новобудовах.
Зокрема, лучанка Вікторія Єрмолова розповіла, що перед тим, як придбати квартиру, радилась із фахівцями щодо вибору забудовників та на що варто звернути увагу при купівлі житла в новобудові, - пише Перший.
«Мені відразу радили обирати квартиру у перевірених забудовників, які будують надійно та якісно. Більше того, варто звертати увагу не лише на цеглу чи чорнову стяжку, а й на комплектацію квартир – вікна, двері, теплу підлогу та опалювальну систему. І, чесно кажучи, я була здивована, коли, читаючи технічну характеристику і опис квартир у ЖК «Супернова», виявила, що «Інвестор» встановлює у новобудовах професійне обладнання світових брендів – котли BOSCH і радіатори Kermi. А, за словами експертів, це дійсно якісна німецька техніка», – розповідає власниця квартири у ЖК «Супернова» Вікторія Єрмолова.
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У той же час, її майбутня сусідка Катерина Ляшенко розповіла, що, купуючи квартиру, спочатку навіть не звернула увагу на те, якої марки радіатори будуть встановлені у її майбутньому помешканні.
«Я, як і більшість жінок, погано розуміюся в техніці і тим паче в опалювальному обладнанні. Я вважаю, що це справа чоловіча. Але знаєте, коли ми зайшли до квартири, аби вчергове оглянути готовність і спланувати дизайн та ремонт, мене порадувала та картинка, яку я побачила. У квартирі вже були встановлені радіатори: не великі і громіздкі, як я собі уявляла раніше, а тонкі і доволі симпатичні та стильні. Вони ідеально вписуються в інтер’єр і зовсім не закривають вигляд із вікна», – переконує Катерина Ляшенко.
А от інша власниця квартири у житловому комплексі «Супернова» Ліна Горох каже, що, побачивши встановлені радіатори, хотіла попросити їх демонтувати. Мовляв, невдовзі візьметься до роботи наймана бригада робітників, тож під час ремонту можуть заляпати чи пошкодити їх.
«Я жінка практична і мені б не хотілося після ремонту знову купувати батареї. Але виконроб будівництва мене заспокоїв. Він розповів, що радіатори Kermi постачають з Німеччини в оригінальній заводській упаковці та плівці.
Читайте також: Показали, як фахівці встановлюють радіатори Kermi на ЖК «Супернова»
Мовляв, під час монтажу їм довелось зняти захисне покриття тільки в тих місцях, де є кріплення. Тож, решта радіатора покрито спеціальною плівкою. Завдяки цьому навіть після ремонту вони лишаться новенькими і можна не перейматись за те, що на них потрапить шпаклівка чи фарба. Дуже зручно: зняв плівку – і все чистенько», – розповідає задоволена власниця квартири у ЖК «Супернова» Ліна Горох.
Якістю і практичністю радіаторів Kermi задоволений і директор приватного підприємства «Бош-Тепло» Сергій Шкода.
«Дійсно, це одні з найкращих радіаторів на ринку опалювального обладнання не лише в Україні, а й у світі. Це якісна техніка німецького виробництва. Тому і котли BOSCH, і радіатори Kermі на сьогодні користуються неабияким попитом. Багато наших клієнтів пересвідчилися в тому, що це надійне та практичне обладнання з гарантією. Воно доволі просте в обслуговуванні і служить довгі роки. Більше того – розмірна сітка радіаторів Kermі дозволяє клієнтам обрати той варіант, який ідеально «впишеться» в будь-який інтер’єр», – запевняє експерт у сфері опалювального обладнання, директор ПП «Бош-Тепло» Сергій Шкода.
Читайте також: Kermi, як і BMW, – якість настільки висока, що можна зрівняти з елітним автомобілем
Радіатори німецького виробництва компанії «Kermi GmbH» у Луцьку можна придбати в офіційних представників теплотехніки BOSCH – у підприємства «БОШ-ТЕПЛО» за адресою:
м. Луцьк, вул. Рівненська, 15
(0332) 28-36-02, (095) 825-49-97, (067) 779-26-06
e-mail: [email protected]
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Зокрема, лучанка Вікторія Єрмолова розповіла, що перед тим, як придбати квартиру, радилась із фахівцями щодо вибору забудовників та на що варто звернути увагу при купівлі житла в новобудові, - пише Перший.
«Мені відразу радили обирати квартиру у перевірених забудовників, які будують надійно та якісно. Більше того, варто звертати увагу не лише на цеглу чи чорнову стяжку, а й на комплектацію квартир – вікна, двері, теплу підлогу та опалювальну систему. І, чесно кажучи, я була здивована, коли, читаючи технічну характеристику і опис квартир у ЖК «Супернова», виявила, що «Інвестор» встановлює у новобудовах професійне обладнання світових брендів – котли BOSCH і радіатори Kermi. А, за словами експертів, це дійсно якісна німецька техніка», – розповідає власниця квартири у ЖК «Супернова» Вікторія Єрмолова.
Читайте також: Показали, як виготовляють високоякісні радіатори Kermi на заводі у Німеччині
У той же час, її майбутня сусідка Катерина Ляшенко розповіла, що, купуючи квартиру, спочатку навіть не звернула увагу на те, якої марки радіатори будуть встановлені у її майбутньому помешканні.
«Я, як і більшість жінок, погано розуміюся в техніці і тим паче в опалювальному обладнанні. Я вважаю, що це справа чоловіча. Але знаєте, коли ми зайшли до квартири, аби вчергове оглянути готовність і спланувати дизайн та ремонт, мене порадувала та картинка, яку я побачила. У квартирі вже були встановлені радіатори: не великі і громіздкі, як я собі уявляла раніше, а тонкі і доволі симпатичні та стильні. Вони ідеально вписуються в інтер’єр і зовсім не закривають вигляд із вікна», – переконує Катерина Ляшенко.
А от інша власниця квартири у житловому комплексі «Супернова» Ліна Горох каже, що, побачивши встановлені радіатори, хотіла попросити їх демонтувати. Мовляв, невдовзі візьметься до роботи наймана бригада робітників, тож під час ремонту можуть заляпати чи пошкодити їх.
«Я жінка практична і мені б не хотілося після ремонту знову купувати батареї. Але виконроб будівництва мене заспокоїв. Він розповів, що радіатори Kermi постачають з Німеччини в оригінальній заводській упаковці та плівці.
Читайте також: Показали, як фахівці встановлюють радіатори Kermi на ЖК «Супернова»
Мовляв, під час монтажу їм довелось зняти захисне покриття тільки в тих місцях, де є кріплення. Тож, решта радіатора покрито спеціальною плівкою. Завдяки цьому навіть після ремонту вони лишаться новенькими і можна не перейматись за те, що на них потрапить шпаклівка чи фарба. Дуже зручно: зняв плівку – і все чистенько», – розповідає задоволена власниця квартири у ЖК «Супернова» Ліна Горох.
Якістю і практичністю радіаторів Kermi задоволений і директор приватного підприємства «Бош-Тепло» Сергій Шкода.
«Дійсно, це одні з найкращих радіаторів на ринку опалювального обладнання не лише в Україні, а й у світі. Це якісна техніка німецького виробництва. Тому і котли BOSCH, і радіатори Kermі на сьогодні користуються неабияким попитом. Багато наших клієнтів пересвідчилися в тому, що це надійне та практичне обладнання з гарантією. Воно доволі просте в обслуговуванні і служить довгі роки. Більше того – розмірна сітка радіаторів Kermі дозволяє клієнтам обрати той варіант, який ідеально «впишеться» в будь-який інтер’єр», – запевняє експерт у сфері опалювального обладнання, директор ПП «Бош-Тепло» Сергій Шкода.
Читайте також: Kermi, як і BMW, – якість настільки висока, що можна зрівняти з елітним автомобілем
Радіатори німецького виробництва компанії «Kermi GmbH» у Луцьку можна придбати в офіційних представників теплотехніки BOSCH – у підприємства «БОШ-ТЕПЛО» за адресою:
м. Луцьк, вул. Рівненська, 15
(0332) 28-36-02, (095) 825-49-97, (067) 779-26-06
e-mail: [email protected]
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