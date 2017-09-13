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«Розруха не в клозетах, а в головах», - лучанин про сміття у парку

«Розруха не в клозетах, а в головах», - лучанин про сміття у парку
У Луцькому ботанічному саду, який знаходиться біля Палацу учнівської молоді, або як його ще називають "парк біля Слоника" - купи сміття.

Про це написав лучанин Дмитро Глазунов на своїй сторінці facebook.

"Сьогодні біля Слоніка. Нещодавно був ідеальний порядок. Спадає на думку фраза з "Собачого серця" про тих, хто мочиться повз унітаз. Розруха не в клозетах, а в головах. Коли йдете на роботу, просто подивіться по сторонам - купа недопалків, фантиків тощо. Смітники є, двірники прибирають, що не вистачає? На мою думку -загальнонаціональної програми виховання", - йдеться у дописі.

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Теги: сміття, парк
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