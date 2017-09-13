«Розруха не в клозетах, а в головах», - лучанин про сміття у парку





Про це написав лучанин Дмитро Глазунов на своїй сторінці facebook.



"Сьогодні біля Слоніка. Нещодавно був ідеальний порядок. Спадає на думку фраза з "Собачого серця" про тих, хто мочиться повз унітаз. Розруха не в клозетах, а в головах. Коли йдете на роботу, просто подивіться по сторонам - купа недопалків, фантиків тощо. Смітники є, двірники прибирають, що не вистачає? На мою думку -загальнонаціональної програми виховання", - йдеться у дописі.



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