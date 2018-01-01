Смачно, весело та пізнавально: за два тижні стартує «Lutsk Food Fest»
Сьогодні, 20:17
Уже за два тижні, 28 та 29 липня у замку Любарта відбудеться восьмий гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest».
Організатори та партнери підготували чимало смачних новинок і цікавих розваг.
«Lutsk Food Fest» традиційно збере у замку Любарта учасників з усієї України, які дивуватимуть лучан і гостей міста оригінальними і смачними стравами.
Напоями пригощатиме ексклюзивний партнер фестивалю — торгова марка “Soplica”. На відвідувачів чекають не тільки дегустація смачних настоянок “Soplica” з самого серця Польщі, але й оригінальна фотозона, розіграші й конкурси зі смачними подарунками від партнера.
Окрім смаколиків та напоїв, гостей літнього «Lutsk Food Fest» тішитимуть насиченою розважальною програмою. А любителі інтелектуального відпочинку матимуть змогу дізнатися більше про гастрономічну індустрію на спікер-зоні “Розмови зі смаком”.
Тож усіх поціновувачів цікавого і смачного дозвілля чекають 28 та 29 липня у замку Любарта.
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Організатори та партнери підготували чимало смачних новинок і цікавих розваг.
«Lutsk Food Fest» традиційно збере у замку Любарта учасників з усієї України, які дивуватимуть лучан і гостей міста оригінальними і смачними стравами.
Напоями пригощатиме ексклюзивний партнер фестивалю — торгова марка “Soplica”. На відвідувачів чекають не тільки дегустація смачних настоянок “Soplica” з самого серця Польщі, але й оригінальна фотозона, розіграші й конкурси зі смачними подарунками від партнера.
Окрім смаколиків та напоїв, гостей літнього «Lutsk Food Fest» тішитимуть насиченою розважальною програмою. А любителі інтелектуального відпочинку матимуть змогу дізнатися більше про гастрономічну індустрію на спікер-зоні “Розмови зі смаком”.
Тож усіх поціновувачів цікавого і смачного дозвілля чекають 28 та 29 липня у замку Любарта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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