У волинському селі Василя Вірастюка задарували салом і квашениною
Сьогодні, 15:55
Під час святкування дня села Кричевичі, що на Волині, місцеві жителі задарували Василя Вірастюка.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький організатор Валерій Пельц.
"А як святкують День села ваші села ? Ми в неділю потрапили на День села Кричевичі на Волині! П.С. Василь Ярославович навіть отримав щедрих гостинців від місцевих господинь", - йдеться у дописі.
У коментарях український богатир поділився враженнями від перебування на Волині.
"Люди між іншим дуже добрі, відверті та привітні.. одним словом такі як є, як мають бути всі. Заїхали з Сергієм на свято, думали вареників та кулішу волинського під'їмо. А натомість вони задарили нас з Сергієм Конюшком засоленим салом (хотіли, щоб ми трилітрову банку взяли), бочкових огірків (давали відро) і банку мочених помідорів... але ж ми по-скромному взяли чуть-чуть і не більше.
Одним словом сільські люди такі правдиві, кайфові", - написав Василь Вірастюк.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький організатор Валерій Пельц.
"А як святкують День села ваші села ? Ми в неділю потрапили на День села Кричевичі на Волині! П.С. Василь Ярославович навіть отримав щедрих гостинців від місцевих господинь", - йдеться у дописі.
У коментарях український богатир поділився враженнями від перебування на Волині.
"Люди між іншим дуже добрі, відверті та привітні.. одним словом такі як є, як мають бути всі. Заїхали з Сергієм на свято, думали вареників та кулішу волинського під'їмо. А натомість вони задарили нас з Сергієм Конюшком засоленим салом (хотіли, щоб ми трилітрову банку взяли), бочкових огірків (давали відро) і банку мочених помідорів... але ж ми по-скромному взяли чуть-чуть і не більше.
Одним словом сільські люди такі правдиві, кайфові", - написав Василь Вірастюк.
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