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У волинському селі Василя Вірастюка задарували салом і квашениною

У волинському селі Василя Вірастюка задарували салом і квашениною
Під час святкування дня села Кричевичі, що на Волині, місцеві жителі задарували Василя Вірастюка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький організатор Валерій Пельц.

"А як святкують День села ваші села ? Ми в неділю потрапили на День села Кричевичі на Волині! П.С. Василь Ярославович навіть отримав щедрих гостинців від місцевих господинь", - йдеться у дописі.

У коментарях український богатир поділився враженнями від перебування на Волині.

"Люди між іншим дуже добрі, відверті та привітні.. одним словом такі як є, як мають бути всі. Заїхали з Сергієм на свято, думали вареників та кулішу волинського під'їмо. А натомість вони задарили нас з Сергієм Конюшком засоленим салом (хотіли, щоб ми трилітрову банку взяли), бочкових огірків (давали відро) і банку мочених помідорів... але ж ми по-скромному взяли чуть-чуть і не більше.
Одним словом сільські люди такі правдиві, кайфові", - написав Василь Вірастюк.

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Теги: Василь Вірастюк, Волинь, подарунки
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