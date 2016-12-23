У волинському селі Василя Вірастюка задарували салом і квашениною

Під час святкування дня села Кричевичі, що на Волині, місцеві жителі задарувалиПро це на своїй сторінці у Facebook написав луцький організатор"А як святкують День села ваші села ? Ми в неділю потрапили на День села Кричевичі на Волині! П.С. Василь Ярославович навіть отримав щедрих гостинців від місцевих господинь", - йдеться у дописі.У коментарях український богатир поділився враженнями від перебування на Волині."Люди між іншим дуже добрі, відверті та привітні.. одним словом такі як є, як мають бути всі. Заїхали з Сергієм на свято, думали вареників та кулішу волинського під'їмо. А натомість вони задарили нас з Сергієм Конюшком засоленим салом (хотіли, щоб ми трилітрову банку взяли), бочкових огірків (давали відро) і банку мочених помідорів... але ж ми по-скромному взяли чуть-чуть і не більше.Одним словом сільські люди такі правдиві, кайфові", - написав Василь Вірастюк.