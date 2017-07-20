Скільки коштує оренда житла на Світязі та Гряді. ВІДЕО

Туристи - основне джерело доходів мешканців Шацького району та приїжджих підприємців. Хто ставить атракціони на пляжі, хто продає пончики, а хто - здає житло в оренду. Кімнати є на будь-який смак. Від маленьких вагончиків, місце в яких може коштувати 100 гривень, до номерів-люкс, ніч в яких обходиться у кілька тисяч, - йдеться у сюжеті 12 каналу.У селі Світязь за 150 гривень з людини пропонують кімнату з ліжком, тумбочкою, холодильником, спільний туалет і душ. Надворі парковка та дитячий майданчик. Таке житло можна знайти за кілька сотень від пляжу.Дорожче помешкання в урочищі Гряда - стандартний двомісний номер коштує від 600 гривень. В ньому два ліжка, холодильниик, шафа та стіл. Душ і туалет - всередині номеру.Більше доведеться викласти за сімейний люкс. Він має два кімнати та літню терасу. Доба тут обійдеться в 1600 гривень. То ж все залежить від гаманця туриста.До слова, розташування житла - одна з найбільших переваг для світязьких туристів.