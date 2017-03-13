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На Донбасі загинув боєць волинської бригади

На Донбасі загинув боєць волинської бригади
На Луганщині загинув боєць 14-ої окремої механізованої бригади 41-річний хмельничанин Іван Мельник.

Про це повідомила координатор центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар, - пише Район. Володимир-Волинський.

«Звістка про смерть Івана прийшла сьогодні надвечір. Він служив на контракті у 14-ій окремій механізованій бригаді. Це була його не перша ротація на Схід. До цього Іван Іванович був мобілізований і воював у складі Національної гвардії. Після цього повернувся додому, підписав контракт і далі поїхав захищати Україну від окупантів. Про обставини смерті поки не відомо. Знаю, що чоловік помер на блокпосту біля села Катеринівка (Попаснянський район, Луганська область)», - розповідає Наталія Михайлівна.

За словами координатора, наразі триває збір необхідних документів, аби тіло загиблого перевезли до Хмельницького. Коли прощатимуться з Іваном, поки невідомо. В чоловіка залишилася старенька мама.


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Теги: смерть, боєць, волинська бригада
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