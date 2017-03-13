На Донбасі загинув боєць волинської бригади

Іван Мельник.



Про це повідомила координатор центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар, - пише



«Звістка про смерть Івана прийшла сьогодні надвечір. Він служив на контракті у 14-ій окремій механізованій бригаді. Це була його не перша ротація на Схід. До цього Іван Іванович був мобілізований і воював у складі Національної гвардії. Після цього повернувся додому, підписав контракт і далі поїхав захищати Україну від окупантів. Про обставини смерті поки не відомо. Знаю, що чоловік помер на блокпосту біля села Катеринівка (Попаснянський район, Луганська область)», - розповідає Наталія Михайлівна.



За словами координатора, наразі триває збір необхідних документів, аби тіло загиблого перевезли до Хмельницького. Коли прощатимуться з Іваном, поки невідомо. В чоловіка залишилася старенька мама.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Луганщині загинув боєць 14-ої окремої механізованої бригади 41-річний хмельничанинПро це повідомила координатор центру допомоги учасникам АТО, - пише Район. Володимир-Волинський «Звістка про смерть Івана прийшла сьогодні надвечір. Він служив на контракті у 14-ій окремій механізованій бригаді. Це була його не перша ротація на Схід. До цього Іван Іванович був мобілізований і воював у складі Національної гвардії. Після цього повернувся додому, підписав контракт і далі поїхав захищати Україну від окупантів. Про обставини смерті поки не відомо. Знаю, що чоловік помер на блокпосту біля села Катеринівка (Попаснянський район, Луганська область)», - розповідає Наталія Михайлівна.За словами координатора, наразі триває збір необхідних документів, аби тіло загиблого перевезли до Хмельницького. Коли прощатимуться з Іваном, поки невідомо. В чоловіка залишилася старенька мама.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію