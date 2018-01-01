У луцькому дворі після дощу утворилось «озеро». ФОТО





Про це написала у Тетяна Горбач.



За слова жінки, у дворі будинку така велика калюжа утворюється щоразу після кожного дощу, а потім ця ж вода тече в підвал.



"До вашої уваги -озеро біля 116 будинку на вул. Володимирській у Луцьку...Біля всіх будинків дороги зробили, а на цей кусочок не хватило грошей! Під самим порогом -яма, яка наповнюється водою періодично! Може, когось замучить совість, якщо вона ще є?!", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Володимирській, біля однієї з багатоповерхівок, після дощу утворилося так зване "озеро".Про це написала у групі-facebook Наш ЛуцькЗа слова жінки, у дворі будинку така велика калюжа утворюється щоразу після кожного дощу, а потім ця ж вода тече в підвал."До вашої уваги -озеро біля 116 будинку на вул. Володимирській у Луцьку...Біля всіх будинків дороги зробили, а на цей кусочок не хватило грошей! Під самим порогом -яма, яка наповнюється водою періодично! Може, когось замучить совість, якщо вона ще є?!", - йдеться у дописі.

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